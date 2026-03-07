Provedel si ferma per un infortunio alla spalla: i tempi di recupero e chi sarà il portiere della Lazio

Infortunio alla spalla per Ivan Provedel: il portiere della Lazio dovrà operarsi e la sua stagione rischia di essere già finita. Quando tornerà in campo e i tempi di recupero. Al suo posto giocherà Edoardo Motta.

Ivan Provedel dovrà fermarsi a causa di un serio infortunio alla spalla. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione del legamento gleno-omerale con interessamento del cercine glenoideo per il portiere della Lazio, problema che renderà necessario un intervento chirurgico nei prossimi giorni per stabilizzare l’articolazione.

Lo stop arriva in un momento delicato della stagione per il club biancoceleste, impegnato tra campionato e la corsa alla finale di Coppa Italia. I tempi di recupero non sono ancora stati definiti con precisione e verranno valutati solo dopo l’operazione, ma il portiere potrebbe restare fuori per diversi mesi e la sua stagione rischia di essere già terminata.

Nel frattempo, tra i pali dovrebbe esserci spazio per il giovane Edoardo Motta, arrivato durante il mercato invernale dalla Reggiana: per lui arriverà l’esordio in Serie A proprio nella sfida contro il Sassuolo.

Non è ancora chiara la tempistica del rientro ma la stagione di Provedel potrebbe essere finita: se così fosse, Maurizio Sarri dovrà affidarsi al classe 2005 fino a fine anno.

Il comunicato della Lazio su Provedel

La nota ufficiale del club capitolino sulle condizioni di Ivan Provedel.

Nel pomeriggio odierno, a seguito di un consulto tra lo staff medico composto dal Prof. Ivo Pulcini, dal Prof. Fabio Rodia e dal medico sociale dott. Italo Leo, la S.S. Lazio comunica quanto segue. Nella giornata di ieri, il calciatore Ivan Provedel, a seguito del persistere della sintomatologia dolorosa alla spalla riconducibile a un precedente trauma di gioco, è stato sottoposto ad esami strumentali di approfondimento. La risonanza magnetica, effettuata presso la clinica Villa Mafalda, ha evidenziato una lesione del legamento gleno-omerale associata a interessamento del cercine glenoideo. Nei prossimi giorni l’atleta sarà sottoposto a intervento di stabilizzazione artroscopica della spalla.

Chi è Edoardo Motta, il portiere che sostituirà Provedel alla Lazio

Arrivato alla Lazio durante il mercato invernale per prendere il posto di Christos Mandas, ceduto al Bournemouth, Edoardo Motta è un portiere classe 2005 cresciuto nel vivaio della Juventus, che ha incassato una percentuale sulla cifra spesa dai biancocelesti per acquistarlo a gennaio.

Prima di approdare alla Reggiana, il giovane estremo difensore ha avuto esperienze anche con Alessandria Calcio 1912 e Monza. Proprio con la squadra emiliana ha vissuto il primo momento importante della sua carriera, debuttando tra i professionisti il 9 agosto 2024 in Coppa Italia contro il Genoa.

Dopo una prima stagione con poche apparizioni, nel campionato 2025-2026 di Serie B si è imposto come titolare, collezionando venti presenze in campionato (con trenta reti subite) e una in Coppa Italia. Alto 194 centimetri e abile nelle uscite, Motta ha vestito anche la maglia dell’Italia: una presenza con l’Under 17 e l’esordio con l’Under 21 lo scorso settembre nella vittoria per 1-0 contro la Macedonia del Nord U21 nelle qualificazioni agli Europei di categoria.