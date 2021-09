Prossima partita Italia: quando gioca contro la Svizzera, data e orario delle qualificazioni ai Mondiali La prossima partita dell’Italia è in programma domenica 5 settembre alle ore 20.45. Allo stadio “St. Jacob-Park” di Basilea si gioca un match che può essere decisivo nel girone di qualificazione per i Mondiali di Qatar 2022. Gli Azzurri torneranno in campo mercoledì 8 settembre a Reggio Emilia contro la Lituania. Il 12 e il 15 novembre le ultime gare del Gruppo A.

La partita contro la Svizzera è la più importante del girone di qualificazione dell'Italia verso i Mondiali di Qatar 2022. Dopo l'impegno con la Bulgaria, la Nazionale di Roberto Mancini farà visita agli elvetici affrontati e battuti qualche mese fa agli Europei con un risultato molto netto (3-0, doppietta di Locatelli e gol di Immobile). È il primo atto della duplice sfida in calendario: la seconda è prevista per il 12 novembre. Contro la selezione di Petkovic è in palio il primato del Gruppo C attualmente dominato dagli Azzurri: il distacco in classifica dalle altre squadre è tale da ridurre la lotta per il vertice (che consegna l'accesso diretto alla Coppa del Mondo). Impossibile per Irlanda del Nord, la stessa Bulgaria e la Lituania colmare il gap in classifica.

Quando si gioca Svizzera-Italia, prossima partita di qualificazione a Qatar 2022

L'Italia scende in campo contro la Svizzera domenica 5 settembre alle ore 20.45. Per gli Azzurri si tratta del quarto incontro – il primo del girone di ritorno – in assoluto dopo i successi contro Bulgaria (0-2, all'andata), Irlanda del Nord (2-0) e Lituania (0-2). Una vittoria permetterebbe alla squadra di Roberto Mancini di prendere il largo nel Gruppo C, ipotecando il primo posto nel girone.

Dove gioca l'Italia, lo stadio della partita contro la Svizzera

La sfida tra l'Italia e la Svizzera si gioca nello stadio "St. Jacob-Park" di Basilea. È il più grande impianto del Paese elvetico che ha una capienza normale di oltre 40 mila posti. Nel 2008 ha ospitato gli incontri più importanti dell'Europeo 2008 (2 quarti di finale e una semifinale) mentre nella stagione 2015/2016 è stato teatro della finale di Europa League vinta dal Siviglia contro il Liverpool (3-1).

Le prossime partite del girone di qualificazione della Nazionale

A completare il trittico di partite per le qualificazioni al Mondiale è la gara contro la Lituania: è la prossima in programma degli Azzurri che si disputa mercoledì 8 settembre alle ore 20.45 al "Mapei Stadium" di Reggio Emilia. Si tratta del terzultimo incontro che sarà seguito a novembre dagli ultimi due in calendario: Italia-Svizzera (12 novembre ore 20.45), Irlanda del Nord-Italia (15 novembre, ore 20.45).