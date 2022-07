Prossima partita Italia contro Islanda agli Europei femminili 2022, quando gioca: data e orario L’Italia del Ct Milena Bertolini tornerà in campo dopo l’esordio contro la Francia agli Europei femminili 2022. Le Azzurre se la dovranno vedere contro l’Islanda per il secondo turno della fase a gironi. Qui tutte le informazioni su orario, luogo e data della partita.

A cura di Fabrizio Rinelli

L'Italia del Ct Milena Bertolini è pronta per affrontare i temibili Europei femminili 2022. Dopo il match d'esordio contro la Francia le Azzurre saranno poi chiamate a sfidare l'Islanda che invece inizierà la il torneo affrontando il Belgio nel Gruppo D. La sfida si giocherà giovedì 14 luglio alle ore 18:00. Un'occasione importante per questa Italia che avrà la possibilità di giocarsi una grossa fetta di qualificazione in attesa poi di affrontare proprio il Belgio nell'ultimo turno della fase a gironi in programma il 18 luglio sempre alle ore 21:00.

Guidate dal capitano Sara Gamma e dalla bomber Cristiana Girelli, le ragazze di Milena Bertolini sono pronte a dare il massimo in questa fase cruciale degli Europei la cui favorita, secondo il parere dei pronostici, sembra essere la Germania, vincitrice della competizione per ben otto volte, così come l'Olanda, campione in carica. Tutte le gare delle Azzurre saranno trasmesse dalla Rai in diretta su Rai1 e in streaming su Rai Play, mentre le altre partite su Rai Sport. Le gare dell'Italia sono visibili anche su Sky e sull'app di Sky Go.

L’Italia scenderà in campo contro l’Islanda giovedì 14 luglio 2022 alle ore 17:00.

Quando si gioca Italia-Islanda, la data della prossima partita

Italia-Islanda sarà la seconda sfida delle Azzurre di Milena Bertolini valida per la fase a gironi degli Europei femminili 2022. Dopo il match d'esordio con la Francia, il calendario mette di fronte alla nostra Nazionale femminile la gara contro le islandesi, in programma giovedì 14 luglio. Il calcio d'inizio del match è previsto per le ore 18:00, diversamente dalla prima sfida contro le francesi in cui l'Italia giocherà alle 21:00.

Dove si gioca la prossima partita dell’Italia agli Europei di calcio femminile

L'Italia scenderà in campo contro l'Islanda quattro giorni dopo l'esordio con la Francia. Le ragazze di Milena Bertolini, per il match contro l'Islanda, sarebbe chiamate a giocare a Manchester e non più a Rotherham dove era stata giocata la prima sfida. Le Azzurre giocheranno al "Manchester City Academy Stadium", si tratta di un impianto situato proprio nella città di Manchester e che nel 2016 ha ospitato anche il Campionato mondiale di rugby a 15 Under-20. Per gli Europei è stato così designato come uno degli stadi che ospiterà le gare del torneo femminile continentale 2022.