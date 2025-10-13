Probabili formazioni Italia-Israele, le scelte di Gattuso: per Pio Esposito chance da titolare

L'Italia dopo la vittoria contro l'Estonia torna in campo per affrontare Israele nel match valido per le qualificazioni Mondiali in programma martedì 14 ottobre. La partita si gioca al Bluenergy Stadium di Udine e rappresenta un'occasione d'oro per la squadra di Gattuso per avere la certezza di disputare almeno i playoff, passando dunque come seconda alle spalle della Norvegia. La Nazionale nella prossima sfida dovrà certamente fare a meno di Bastoni, squalificato, e rischia di rinunciare anche a Moise Kean, infortunato.

Vietato sbagliare dunque per l'Italia che attualmente si trova al secondo posto nel gruppo I di qualificazione ai Mondiali con 6 punti di distacco dalla capolista Norvegia e con una partita in meno. Gli azzurri che hanno una differenza reti nettamente inferiore alla capolista si giocano con Israele la possibilità di conquistare la matematica certezza di arrivare almeno secondi, visto che per il primo posto e la qualificazione diretta è molto complicato. La prossima avversaria che ha 3 punti in meno della nostra rappresentativa arriva dal pesante 5-0 incassato contro i norvegesi, ma ha messo in difficoltà l'Italia nel primo confronto.

Le probabili formazioni di Italia-Israele:

Gattuso potrebbe optare per delle novità di formazione. Possibile utilizzo del 3-5-2 da parte di Gattuso costretto a fare a meno dello squalificato Bastoni. Al suo posto chance per Mancini al centro, con Di Lorenzo e Calafiori ai suoi lati. Cambiaso favorito su Spinazzola, con Di Marico dirimpettaio. In avanti l'acciaccato Kean alle prese con il problema alla caviglia, dovrebbe cedere il posto a Esposito, pronto a far coppia con Retegui. Le probabili formazioni

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Calafiori; Cambiaso, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Esposito, Retegui. Ct. Gattuso

ISRAELE (5-4-1): D. Peretz; Dasa, E. Peretz, Baltaxa, Blorian, Revivo; Biton, Gloukh, Abu Fani, Solomon; Khalaili. Ct. Shimon.