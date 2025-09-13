Calcio
Probabili formazioni Fantacalcio 3ª giornata serie a 2025 2026

L.
A cura di Alessio Morra
La 3ª giornata di Serie A parte sabato 13 settembre con la partita delle ore 15 tra Cagliari e Parma e segue con due big match: Juventus-Inter e Fiorentina-Napoli, per poi proseguire con cinque incontri la domenica e le due sfide del lunedì, che si chiude con Como-Genoa. Con il turno che segue la pausa delle nazionali di settembre prende il via, quasi in ogni lega, il fantacalcio. Dunque, mai come in questa giornata è importante guardare le probabili formazioni.

Cagliari-Parma

Cagliari (4-3-1-2): Caprile; Palestra, Mina, Luperto, Obert; Deiola, Adopo, Prati; Folorunsho; Esposito, Belotti. All. Pisacane
Parma (3-5-2): Suzuki; Circati, Troilo, Valenti; Delprato Bernabé, Keita, Sorensen, Valeri; Oristanio, Pellegrino. All. Cuesta

Juventus-Inter

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Thuram, Locatelli, Joao Mario; Koopmeiners, Yildiz; David. All. Tudor
Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Chivu

Italia-Estonia, le probabili formazioni: Gattuso ha deciso il suo primo 11 titolare in azzurro

Fiorentina-Napoli

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodò, Fagioli, Nicolussi-Caviglia, Mandragora, Gosens; Kean, Piccoli. All. Pioli

Napoli (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka; Politano, De Bruyne, McTominay; Lucca. All. Conte

Roma-Torino

Roma (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Rensch, Koné, Cristante, Angelino; Soulé, Dybala; Ferguson. All. Gasperini
Torino (4-3-3): Israel; Pedersen, Coco, Maripan, Biraghi; Casadei, Asllani, Gineitis; Ngonge, Simeone, Vlasic. All. Baroni

Atalanta-Lecce

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Pasalic, Zalewski; De Ketelaere, Maldini; Krstovic. All. Juric
Lecce (4-3-3): Falcone; Veiga D., Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Stulic, Morente. All. Di Francesco

Pisa-Udinese

Pisa (3-4-2-1): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Lusuardi; Touré, Marin, Aebischer, Angori; Stengs, Tramoni; Nzola. All. Gilardino
Udinese (3-5-2): Sava; Bertola, Kristensen, Solet; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Zemura; Davis, Bayo. All. Runjaic

Sassuolo-Lazio

Sassuolo (4-3-3): Muric; Coulibaly, Idzes, Muharemovic, Doig; Vranckx, Matic, Boloca; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso
Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Cataldi, Dele Bashiru; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. All. Sarri

Milan-Bologna

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Fofana, Estupinan; Gimenez, Pulisic. All. Allegri
Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Vitik, Heggem, Miranda; Ferguson, Freuler; Orsolini, Bernanrdeschi, Cambiaghi; Castro. All. Italiano

Verona-Cremonese

Verona (3-4-1-2): Montipò; Unai Nunez, Nelsson, Ebosse; Cham, Serdar, Bernede, Bradaric; Harroui; Giovane, Orban. All. Zanetti
Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Collocolo, Grassi, Vandeputte, Pezzella; Vazquez, Sanabria. All. Nicola

Como-Genoa

Como (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Ramon, Kempf, Valle; Da Cunha, Perrone; Kuhn, Paz, Rodriguez; Morata. All. Fabregas
Genoa (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Carboni, Stanciu, Ellertsson, Colombo. All. Vieira

