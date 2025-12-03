Primo dispiacere per De Rossi, Genoa schiantato in Coppa Italia: l’Atalanta sfiderà la Juventus

L’Atalanta rifila un poker al Genoa e si qualifica ai quarti di finale di Coppa Italia, dove incontrerà la Juventus. Decisivi i gol di Dijmsiti, De Roon, Pasalic e Ahanor contro i liguri che hanno giocato per più di un’ora in 10 contro 11. Per De Rossi primo KO della sua gestione, che fa male.

Una gara subito in salita per il Genoa alla New Balance Arena di Bergamo dove si è concluso amaramente l'ottavo di finale dei liguri che salutano il torneo e tornano a concentrarsi su un campionato che richiederà qualsiasi risorsa psicofisica per risollevarsi dalle zone basse del fondo classifica. L'Atalanta di Palladino è riuscita a mettere subito la gara sui binari migliori: 19 minuti e rete di Dijmsiti su imbeccata Zielinski e vantaggio che spiana la strada agli orobici per evidenziare il miglior possesso palla e qualità. Concretizzata nel primo tempo dalla espulsione diretta di Fini, per fallo da ultimo uomo, che ha lasciato il Genoa anche in inferiorità numerica.

Nella ripresa ci pensa capitan De Roon a mettere l'accento sul tabellino, siglando con un bell'esterno destro da fuori area la palla del rassicurante 2-0 per l'Atalanta che da lì in poi si sofferma unicamente a gestire una vittoria saldamente in tasca. Girandola di cambi e sostituzioni per Palladino prima e per De Rossi poi che infila in campo anche la meglio gioventù dando minutaggio ai giocatori che ha in rosa, da valutare per il resto della stagione. Giusto il tempo per subire il tris orobico, con Pasalic e poi Ahanor che concludono la fatica di Coppa con il sigillo personale.

Atalanta ai quarti di Coppa Italia: Palladino incrocia la Juve di Spalletti

Ora per il Genoa di De Rossi resta solamente il campionato cui dedicarsi, con l'obiettivo salvezza. Per l'Atalanta il cammino invece prosegue su tutti e tre i fronti. E per il neo tecnico Palladino, dopo aver battuto un allenatore arrivato praticamente nello stesso periodo, ai quarti troverà un altro subentrato: Luciano Spalletti e la sua Juventus.