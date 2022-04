Preso a calci in campo, finisce in ospedale: il gravissimo infortunio sconvolge la Libertadores Gravissimo infortunio nella sfida tra Alianza Lima e River Plate in Copa Libertadores per Rojas, messo al tappeto da un avversario. Il difensore è finito in ospedale, e dovrà operarsi.

A cura di Marco Beltrami

Il grave infortunio di Rojas

Nei minuti finali della sfida di Copa Libertadores tra l'Alianza Lima e il River Plate è calato il gelo nell'Estadio Nacional del Perù. Tutto il pubblico, i giocatori in campo e le due panchine sono rimasti interdetti per il grave infortunio occorso a Robert Rojas, esterno paraguaiano della squadra ospite. Quest'ultimo infatti è finito ko, per le conseguenze dei colpi ricevuti da Aldair Rodríguez, che lo ha letteralmente preso a calci. Di certo il peruviano non aveva intenzione di provocare danni gravi all'avversario, ma alla fine gli effetti dei suoi ripetuti falli, sono state estreme. E ora il povero Rojas sembra destinato ad un lunghissimo stop.

La frustrazione per la sconfitta che stava maturando di misura contro gli argentini (0-1) ha giocato un brutto scherzo ad Aldair. Quest'ultimo si è ritrovato a contrastare Rojas che portava palla, e ha deciso di ricorrere alle maniere forti. Non contento di un primo calcione rifilato al giocatore del River, il peruviano ha concesso il bis con un altro colpo. A quel punto, il terzino ha perso l'appoggio cadendo malamente con una torsione innaturale della gamba destra. Accasciatosi al suolo, Rojas si è mostrato molto dolorante e tutti si sono subito accorti dell'accaduto. Nel frattempo l'arbitro che aveva estratto il giallo per Rodriguez, ha cambiato il colore del suo cartellino espellendo il calciatore dell'Alianz.

I compagni di Rojas si sono mostrati scioccati per l'accaduto. Mani sul volto e sui capelli per loro, con Zuculini che dopo aver visto le condizioni della gamba di Rojas, si è lasciato andare ad una reazione disperata. Lo staff medico del giocatore infortunato ha provveduto ad immobilizzarlo, per poi trasportarlo subito in ospedale. Le prime sensazioni sono terribili, con la prospettiva di una possibile frattura di tibia e perone. In attesa del report ufficiale, è grande l'amarezza in casa River Plate, con mister Gallardo che ha dichiarato: "Ho cercato di dargli serenità in un momento di tristezza per lui, di grande amarezza. Il calciatore sa quando l'infortunio grave. Lui è forte e tornerà, ma potrebbe volerci tanto tempo".

Aldair è finito sotto accusa per quanto accaduto, e dopo le mancate scuse in campo, è tornato nei suoi passi negli spogliatoi. Nel post-partita infatti ha dichiarato: "Sono triste per il mio collega, non avevo cattive intenzioni. È stata una mossa fortuita e sono venuto a scusarmi personalmente con Robert Rojas". C'è però chi lo mette sotto accusa, ovvero il papà di Rojas che non ha dubbi sulle intenzioni del giocatore peruviano: "Mi sono reso conto che era un colpo grave. Non ho dubbi che sia stato con cattive intenzioni, lo ha preso a calci". E infine la terribile rivelazione a Radio Continental sul dialogo con il figlio che ha confermato la serietà del problema: "Mio figlio mi ha detto che si è rotto un osso. È in ospedale in Perù e domani sarà operato a Buenos Aires".