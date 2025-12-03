Calcio
Presentatrice collassa in diretta TV nel pre-partita, interviene Ian Wright: trasmissione sospesa

La conduttrice di Sky Sports Laura Woods sviene in diretta prima di un match durante lo studio a bordo campo: l’intervento di Ian Wright evita la caduta, poi il messaggio che rassicura tutti.
A cura di Marco Beltrami
Immagine

Uno studio a bordo campo come tanti ha regalato invece momenti di paura. Durante la diretta TV della partita tra le nazionali di calcio femminile di Inghilterra e Ghana, Laura Woods, popolare presentatrice e padrona di casa di Sky Sports e TNT Sports, si è improvvisamente accasciata, vittima di un malore. Fortunatamente sono intervenuti Ian Wright, leggenda del calcio inglese, e l'altra giornalista presente.

Malore per Laura Woods, paura in diretta TV

Proprio l'ex calciatore stava presentando il match nel pre-partita. Mentre parlava, però, ecco l'imprevisto: Laura Woods ha iniziato a barcollare, accasciandosi di lato. Wright ha subito capito che la situazione stava prendendo una brutta piega e ha aiutato la sua compagna di avventura, insieme ad Anita Asante. I due hanno fatto stendere Laura Woods, che ha perso momentaneamente i sensi.

La trasmissione è stata interrotta, con l'emittente che ha mandato in onda uno spot pubblicitario. Quando la copertura è ripresa, il posto di Laura è stato prontamente preso dalla collega Katie Shanahan, che ha affermato che Woods si era "sentita male". Subito sono arrivate indiscrezioni positive sulle condizioni di salute della giornalista, che si era ripresa.

Come sta Laura Woods, notizie positive

A distanza di qualche ora ci ha pensato la diretta interessata a fare il punto della situazione, tranquillizzando gli spettatori: "Caspita, è stato un po' strano. Mi dispiace preoccupare tutti, sto bene. I fantastici paramedici dei Saints hanno detto che probabilmente si tratta di un virus, ho solo bisogno di un po' di riposo e idratazione. Sono davvero imbarazzata per quello che è successo in TV, ma un grande ringraziamento va ai miei colleghi di ITV che si sono presi cura di me stasera. E a Wrighty e Neets per avermi beccata e scusatemi ancora". Probabilmente Laura era un po' debilitata da questo problema di salute e lo stress poi ha fatto il resto. Sospiro di sollievo per lei.

