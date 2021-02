"Amrabat? Era ammonito, dovevamo difendere con un po’ più d’ordine. I cambi vanno accettati, non so se si è allontanato, nel caso prenderà la multa". Sono queste le parole dure di Cesare Prandelli in conferenza stampa sulla reazione polemica di Sofyan Amrabat nel corso della gara vinta della Viola contro lo Spezia nel primo anticipo della 23a giornata della Serie A 2020/2021. L'allenatore della Fiorentina, ha parlato della prestazione dei suoi ed è soddisfatto per la vittoria numero 100 sulla panchina toscana: "Una grandissima soddisfazione questa vittoria, la mia centesima a Firenze. Per me è un grande onore essere l’allenatore della Fiorentina".

Sull'esclusione di Gaetano Castrovilli dall'undici titolare e sulla prestazione molto buona (un gol e un assist) del numero 10 quando è stato chiamato in causa per sostituire l'infortunato Bonaventura il tecnico di Orzinuovi ha dichiarato: "La reazione deve essere così, serva da lezione anche per gli altri".

Molto buono anche l'approccio di Valentin Eysseric, che è tornato al gol in maglia viola dopo quasi 3 anni: "Non sono sorpreso, Vale ha tecnica, può giocare in tanti ruoli, lo considero un giocatore importante per noi".

A sbloccare il match ci ha pensato il solito Dusan Vlahovic, che ormai è punto di riferimento offensivo della Viola; al quale Prandelli ha dato fiducia e ora l'attaccante serbo sta ricambiando a suon di gol: "Maturi a 20 anni è complicato, lui ha grande motivazione, si allena con grande voglia di stupire. Deve trovare equilibrio interiore, aiutare la squadra. È stato molto bravo nel terzo gol, quando poteva raddoppiare".

Infine arrivano delle informazioni sulle condizioni di Giacomo Bonaventura, che è stato sostituito poco prima dell'intervallo per un infortunio: "Ha avuto un problema tra tendine e muscolo, speriamo non sia niente di grave”