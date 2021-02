Infortunio al tendine d'Achille per Giacomo Bonaventura pochi istanti prima della chiusura della prima frazione di gioco tra Fiorentina e Spezia, primo anticipo della giornata 23 della Serie A 2020/2021. Il centrocampista della Viola è costretto a uscire dal campo perché sembra che non riesce proprio a mettere il piede a terra. Al suo posto Cesare Prandelli sceglie Gaetano Castrovilli, che era stato escluso dall’undici titolare. L'ex giocatore di Milan e Atalanta si è fatto male al 43′, quando che si è accasciato a terra toccandosi la gamba sinistra e dopo aver provato a resistere ha ceduto le armi. Un altro guaio per la squadra toscana, che perde uno dei suoi giocatori migliori e solo gli esami strumentali diranno di più sulle sue condizioni in vista dei prossimi impegni.

Jack era diventato l'uomo più importante della mediana di Prandelli nella ultime partite: il 31enne si è calato perfettamente al centro del gioco viola ed è l’àncora a cui i suoi compagni si erano aggrappati ultimamente. Bonaventura era titolare fisso da quasi un mese e ha contribuito a portare tre punti d’oro in chiave salvezza con il gol contro il Crotone e l’assist per la giocata bellissima con Franck Ribery contro il Torino. La Viola ora attende l'esito dei controlli per il numero 5, per sapere quanto tempo non lo avrà a disposizione.

Colpo alla testa per Marchizza in Fiorentina-Spezia: paura al Franchi

Non è stata una gara affatto semplice, visto che ci sono stati diversi infortuni nei primi 45′: oltre a Bonaventura grande paura per Riccardo Marchizza, che ha rimediato un brutto colpo all’altezza della nuca in uno scontro aereo con Kouamé. Il difensore dello Spezia ha perso conoscenza per le conseguenze della botta ma non ha avuto più problemi. Inevitabile l’uscita in barella e il trasporto in ospedale per controlli più approfonditi.