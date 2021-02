Riccardo Marchizza è finito ko nei primi minuti dell'anticipo del venerdì della 23a giornata di Serie A tra Fiorentina e Spezia. Il calciatore bianconero in occasione di un contrasto aereo ha rimediato un brutto colpo alla testa. Il difensore ha subito accusato le conseguenze della botta, accasciandosi al suolo. Secondo le prime indiscrezioni arrivate dal Franchi avrebbe anche perso conoscenza prima di tornare vigile. Inevitabile l'uscita in barella e la sostituzione, con il successivo trasporto in ospedale.

Intorno all'ottavo minuto di Fiorentina-Spezia, l'attaccante di casa Kouamé è andato a lottare per un pallone alto con due giocatori avversari. Un contrasto deciso in cui ad avere la peggio è stato Riccardo Marchizza, che ha accusato il colpo involontario ricevuto dal braccio del viola sulla nuca. Dopo essere "atterrato" il difensore di Italiano è sembrato spaesato per le conseguenze della botta ricevuta, e si è steso sul terreno di gioco portandosi le mani sulla testa. Immediato l'ingresso dei sanitari, con il duttile classe 1998 che, secondo quanto riportato da Sky, ha perso conoscenza.

Qualche minuto d'apprensione per Marchizza che fortunatamente dopo le cure dello staff medico dello Spezia si è ripreso. Inevitabile però l'uscita dal campo, in barella dopo essere stato immobilizzato. Il giocatore è stato trasportato in ospedale per i controlli del caso, con la speranza che non si tratti di nulla di grave, ma solo di una brutta botta. Bell'episodio di fair play intanto a bordo panchina con l'allenatore della Fiorentina Prandelli che ha chiesto al suo collega e avversario italiano, aggiornamenti sulle condizioni del giocatore ospite.