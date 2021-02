La Fiorentina ha vinto 3-0 contro lo Spezia al termine di una gara a dir poco perfetta per la squadra allenata da Cesare Prandelli. Dopo il ko contro la Sampdoria nell'ultimo turno, è ancora una volta Dusan Vlahovic a confermarsi miglior marcatore stagionale della squadra viola. L'attaccante serbo ha infatti realizzato il primo gol della sfida giocata al ‘Franchi' con una sforbiciata bella da vedere, così come è stato notevole il gesto atletico del giovane classe 2000. In estate sembrava poter partire in direzione Parma o Verona, specie in virtù de fatto che nelle ultime ore della sessione di mercato, si erano fatti con insistenza i nomi di Milik e Piatek.

Ma alla fine la società ha voluto puntare su di lui valorizzando un giocatore cresciuto nel vivaio della Fiorentina. Mai scelta fu più azzeccata, nonostante con Iachini, ad inizio stagione, avesse trovato davvero pochissimo spazio, chiuso da Kouame, preferito dall'ormai ex tecnico viola. La vera svolta di questo campionato di Vlahovic, è infatti arrivata dopo l'arrivo di Cesare Prandelli sulla panchina della squadra toscana con l'ex Ct che ha trasformato il giovane serbo in un attaccante perfetto per il suo gioco.

Come ha fatto Prandelli a trasformare Vlahovic

Con il gol messo a segno contro lo Spezia, Vlahovic si è portato a quota 9 gol in Serie A. Record di marcature personale nella sua giovane carriera. Aveva fatto meglio solo nel campionato Primavera 2018/2019 con la maglia della viola in cui realizzò 13 gol mentre lo scorso anno si era fermato a 6. I margini di miglioramento erano enormi e Prandelli si è accorto subito che se avesse lavorato bene su di lui, avrebbe sicuramente raccolto ottimi risultati. La fiducia del tecnico viola, è stata fondamentale per la cresciuta del giocatore: "Gli devo tanto, è arrivato quando stavo attraversando un momento non molto buono ma lui mi ha dato lo stesso fiducia – ha sottolineato a fine partita – Ho lavorato forte e continuerò a farlo".

E infatti oggi Vlahovic è diventato il miglior marcatore stagionale della Fiorentina senza dimenticare che in stagione ha colpito anche due pali contro Milan e Napoli e una traversa contro l'Atalanta. Arrivato dal Partizan Belgrado, oggi Vlahovic è maturato tanto e rappresenta il vero punto di riferimento di questa squadra. Prandelli l'ha messo al centro dell'attacco e gli ha affidato compiti precisi: tenere palla e giocare di sponda con i centrocampisti e correre negli spazi per dettare l'assist decisivo ai compagni. "Ha una base straordinaria per una carriera importante" ha detto il tecnico a fine gara. Dall'arrivo di Prandelli ad oggi, Vlahovic ha segnato 8 gol (1 l'aveva messa a segno quando c'era ancora Iachini). Sono arrivati addirittura 8 gol nelle ultime 12 partite. "Voglio ringraziare i miei compagni e il mister" ha detto a fine gara, con la grinta e la determinazione di chi sa di essere sulla buona strada e di dover dire ancora tanto in questo campionato.