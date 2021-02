Il graffio viola. La Fiorentina batte per 3-0 lo Spezia nell'anticipo della 23a giornata della Serie A 2020/2021. A decidere la sfida sono le reti all'inizio della ripresa di Vlahovic, Eysseric e Castrovilli, che non è partito titolare ma ha firmato un assist e un gol nella gara del Franchi. A decidere la sfida tra i viola e i liguri sono stati i cambi di Prandelli e i toscani, dopo due sconfitte consecutive, ritrovano la vittoria si portano a +10 sulla terz'ultima in classifica. Prova opaca per i liguri, che dopo la grande vittoria in casa contro il Milan non ha giocato sui suoi ritmi e ha inciso poco nella fase offensiva.

Non succedono grandi cose nella prima frazione di gioco al Franchi ma a far preoccupare tutti è Riccardo Marchizza pochi minuti dopo l'inizio: in seguito ad uno contrasto aereo con Kouamé il difensore dello Spezia è rimasto a terra per un colpo alla testa ed è stato costretto ad uscire. Il difensore ha perso inizialmente conoscenza e, secondo quanto fa sapere la società ligure, "ora è tornato vigile ed è stato trasportato in ospedale a scopo precauzionale". Nel finale di tempo si è fatto male anche Jack Bonaventura, che viene sostituito da Castrovilli poco prima del 45°.

L'inizio della ripresa si apre nel segno della Viola: la squadra di Prandelli ha trovato il gol del vantaggio con un'acrobazia di Dusan Vlahovic dopo un cross di Castrovilli dalla linea di fondo. Proprio quest'ultima giocata è finita sotto la lente dell'arbitro e del VAR ma dopo un'attenta rivisitazione la rete è stata convalidata. Nona rete per l'attaccante serbo, che ha segnato il quinto gol nelle ultime otto partite. La Fiorentina ha trovato il raddoppio proprio con il suo numero 10, che ha battuto Provedel con una conclusione di sinistro da centro area dopo un'ottima manovra nata sulla destra e proseguita sulla fascia opposto grazie ad una buona apertura di Eysseric. Secondo quanto riporta Opta l'ultimo giocatore della Fiorentina prima di Castrovilli che da subentrato aveva sia segnato che fornito assist in un singolo match di Serie A era stato Federico Bernardeschi nel maggio 2015 contro il Chievo.

Gara chiusa dai toscani con un comodo gol di Valentin Eysseric a porta vuota su assist di Vlahovic: il francese è entrato all'inizio del secondo tempo e ha inciso positivamente sulla partita. Non segnava in Serie A con la maglia dei toscani dal 06 maggio del 2018 contro il Genoa.

Il tabellino di Fiorentina-Spezia

RETI: 51′ Vlahovic, 65′ Castrovilli, 83′ Eysseric.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Martinez Quarta; Venuti (85′ Caceres), Bonaventura (45′ Castrovilli), Pulgar, Amrabat (76′ Borja Valero), Biraghi (85′ Igor); Kouamé (46′ Eysseric), Vlahovic. Allenatore: Prandelli.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali (85′ Piccoli), Chabot, Ismajli, Marchizza (11′ Juan Ramos); Maggiore (63′ Leo Sena), Ricci, Estevez; Gyasi, Agudelo (63′ Galabinov), Saponara (63′ Verde). Allenatore: Italiano.

ARBITRO: Gianpaolo Calvarese.