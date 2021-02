Episodio da moviola nel corso del secondo tempo di Fiorentina-Spezia e decisivo intervento del Var. Inizialmente infatti il gol del vantaggio della squadra di casa segnato da Vlahovic era stato annullato, in quanto per il guardalinee il pallone servito al centravanti da Castrovilli era uscito. Il direttore di gara però dopo l'intervento dei suoi collaboratori in sala Var, ha deciso di fare dietrofront convalidando la rete.

Nel secondo tempo dell'anticipo del venerdì della 23a giornata di Serie A tra Fiorentina e Spezia, lavoro extra per la sala Var. La squadra di casa infatti è riuscita a sbloccare il risultato con il suo terminale offensivo Vlahovic, bravo a deviare in rete quasi in acrobazia un pallone proveniente da Castrovilli. Il calciatore di Minervino Murge infatti con un allungo è riuscito a piazzare un cross proprio dalla linea di fondo per il compagno. La rete però è stata non convalidata dall'arbitro su segnalazione del guardalinee: a giudizio del collaboratore infatti la sfera era uscita del tutto, prima di essere colpita dal centrocampista di casa.

Una situazione perfetta per l'intervento del Var. L'azione è stata rivista sui monitor degli assistenti di Calvarese, Giacomelli e Liberti. Dopo qualche minuto di attesa che ha alimentato l'ottimismo dei viola, la rete è stata convalidata per l'esultanza della panchina della Fiorentina. Il replay infatti sembra confermare la bontà della decisione arbitrale: il pallone non è uscito del tutto sul tocco di Castrovilli, che è stato abile a crederci e a rendere giocabile la sfera per il compagno riuscendo dunque ad incidere sul match con il suo ingresso (sarà lui poi a realizzare il raddoppio). Un gol dunque fortemente voluto, che senza tecnologia sarebbe stato annullato.