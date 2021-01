In cinque contro uno. Cinque sono i calciatori della Fiorentina che sembrano belle statuine mentre Lorenzo Insigne ha la palla, è libero di girarsi, accentrarsi, vedere con la coda dell'occhio Lozano che scatta verso l'area e servirgli una di quelle palle che un tempo erano perfette per Callejon. Tutto in cinque secondi, ce n'è abbastanza per descrivere il black-out totale dei toscani. Un episodio che alla Viola – oltre alla prodezza del capitano partenopeo – resterà impresso a lungo. Perché sconfitte del genere non si dimenticano in fretta. Cesare Prandelli non cerca attenuanti e quando, nelle interviste del dopo gara a Dazn, gli chiedono di spiegare cosa è successo non usa giri di parole. L'ex ct della Nazionale focalizza l'attenzione su quell'azione in particolare.

Cosa dirò domani alla squadra? Nulla, farò vedere i cinque secondi di quell'azione, con Insigne in mezzo a cinque libero di agire… L'emblema della partita è il terzo gol. Il calciatore del Napoli è in mezzo a cinque e non può uscire così. È quella la foto della nostra partita.

Non c'è scusa che tenga dinanzi a una prestazione del genere e alla batosta presa al ‘Maradona'. Perfino il guizzo d'orgoglio e un paio di azioni pericolose dopo il vantaggio del Napoli sono sembrate un fuoco fatuo rispetto a quanto accaduto per tutto il match. Ecco perché Prandelli ha poco da commentare se non ribadire l'amarezza per una prova durissima da mandare giù.