“Potrò dire di aver giocato col più forte”: le reazioni dalla rosa del Barcellona all’addio di Messi Arrivano le prime reazioni da parte dei calciatori del Barcellona all’addio di Lionel Messi. Nessun giocatore della rosa del club catalano si era espresso sui social sulla vicenda del calciatore argentino ma pochi minuti fa ha rotto il silenzio Sergio Busquets: “”Potrò dire di aver giocato col più forte della storia”.

A cura di Vito Lamorte

L'annuncio del mancato rinnovo del contratto di Lionel Messi col Barcellona ha creato un vero e proprio terremoto in Spagna. Ma non solo. Da circa 24 ore questo vicenda ha creato un certo scompiglio perché fino a giovedì il prolungamento della Pulce era dato per fatto ma mancavano gli accorgimenti economici del club catalano: l'accordo con CVC da parte della Liga sembrava aver spalancato le porte all'accordo ma così non è stato. Adesso è iniziato il toto-destinazione per il numero 10 argentino, che ha compiuto 34 anni ma vuole ancora misurarsi con campionati importanti: tolta l'ipotesi MLS, le più accreditate restano Paris Saint-Germain e Manchester City ma Pep Guardiola si è tolto dalla corsa nelle scorse ore.

A far più rumore è stato il silenzio da parte della rosa del Barcellona, che sta iniziando a fare i conti e a realizzare che l'addio di Messi è oramai realtà. Il messaggio di saluto di Sergio Busquets all'argentino è quello più eloquente: "Sto ancora cercando di assimilare tutto, già sapendo quanto sarà dura. Posso solo ringraziarti per ciò che hai fatto per il club e per quelli come me che ti hanno accompagnato in questi anni. Sei arrivato da bambino e te ne vai come il miglior giocatore della storia, avendo fatto crescere il club fino al livello che gli spetta e scrivendo la storia sia individualmente che collettivamente. Potrò dire per sempre di aver giocato e aver condiviso molti momenti con te, la maggior parte belli e ho avuto la fortuna di crescere e divertirmi al tuo fianco per 13 stagioni. Ma oltre a tutto questo mi resterà la persona e l'amicizia che abbiamo, mi mancherai tantissimo. Posso solo augurarti il meglio a te e alla tua famiglia perché lo meritate, mi mancherete".

Il centrocampista spagnolo ha trascorso il pomeriggio nella casa di Messi e questo post sembra un vero e proprio saluto al numero 10 della nazionale argentina. Il presidente del Barcellona, Joan Laporta, questa mattina in conferenza stampa ha rivelato le due proposte contrattuali che il giocatore argentino ha ricevuto: nella prima avrebbero offerto un rinnovo per due stagioni con uno stipendio da pagare per cinque anni, ma la commissione tecnica della Liga non ha accettato il contratto come una formula conforme alla norma del fair play finanziario; mentre nella seconda era stato concordato un contratto quinquennale, ma anche questo non è stato ritenuto validato.