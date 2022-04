Potenza, classe e un gol più bello dell’altro: il talento infinito di Totti, show dell’ex capitano Francesco Totti è stato autore di un vero e proprio show nell’ultimo match di calcio a 8 della sua squadra: 4 gol e uno show fantastico dell’ex capitano della Roma.

A cura di Vito Lamorte

Foto da Lega Calcio a 8

Francesco Totti ha fatto una grande fatica ad ammettere che il suo percorso calcistico era finito. Sono ancora negli occhi di tutti i tifosi della Roma e degli appassionati di calcio che hanno amato l'ex capitano giallorosso le immagini del 28 maggio 201, quando contro il Genoa la sua ultima partita.

Successivamente lo stesso Pupone ha ammesso la difficoltà di staccarsi da un mondo che era stato tutto per lui e dopo aver lasciato la carica di dirigente della Roma a causa di alcune divergenze con la società ha fondato due società di consulenza e assistenza per club e calciatori.

L'ex capitano giallorosso, però, non ha smesso completamente di giocare e si diverte partecipando al campionato locale di ‘calcio 8' con la ‘Totti Sporting Club‘, dove gioca anche un altro reduce della Serie A come Davide Moscardelli, e continua a regalare perle e giocate di altissima classe. Si, stiamo parlando di dilettanti e non professionisti ma ci sono alcune cose che o le sai fare oppure no.

Il numero 10 ha sfoderato tutta la sua classe e la potenza per ribaltare una partita che per la sua squadra sembrava davvero complicata: Totti ha segnato quattro gol dalla lunga distanza che hanno permesso alla TSC di pareggiare per 6-6 una partita che stavano perdendo 5-2.

Analizzando una per una le reti ci si accorge della tranquillità con cui l'ex numero 10 della Nazionale Italiana abbia messo a segno quattro fantastici gol, sfruttando il suo piede destro in diverse situazioni: si va dalla punizione diretta al tiro dal limite, dal calcio di controbalzo alla giocata con dribbling più conclusione in porta. Un repertorio niente male.

L'ex capitano giallorosso ha raccolto i complimenti anche da parte degli avversari che per un momento avevano pensato di batterlo ma allo stesso tempo, si sono goduti da vicinissimo le prodezze di uno dei migliori calciatori italiani di sempre.