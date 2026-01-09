Portiere va in arresto cardiaco durante un allenamento, il calcio argentino è sotto shock

Mauricio Gabriel Nievas, portiere 27enne del Deportivo Madryn, ha subito un arresto cardio-respiratorio durante un allenamento. Il giocatore si è accasciato improvvisamente sul campo, ma grazie al rapido intervento del corpo medico del club è stato rianimato sul posto (grazie anche al defibrillatore) e trasferito subito in ospedale dopo aver ripreso conoscenza. Non è in pericolo di vita ma resta sotto stretta osservazione e la prognosi riservata.

Il dramma in allenamento, salvato dall'equipaggiamento medico

Lo shock nel calcio argentino è stato fortissimo e ha generato un'ondata di solidarietà e di messaggi s'incoraggiamento per l'estremo difensore e per il suo club, che nelle ultime ore ha diffuso anche una nota ufficiale per chiarire cosa è accaduto e come sta il tesserato.

Durante l'allenamento di ieri mattina, il portiere Mauricio Nievas ha subito un arresto cardiorespiratorio ma è stato subito soccorso dallo staff medico. All'interno delle nostre strutture, e grazie all'uso di un defibrillatore, il giocatore ha ripreso conoscenza ed è stato trasferito al reparto di terapia intensiva dell'ospedale cittadino.

La sua storia ha riportato alla memoria un episodio simile avvenuto un anno fa: il colombiano Oswaldo Balanta, giocatore della divisione riserve del San Lorenzo, ebbe uno scompenso cardiaco sempre nel corso di un allenamento: anche nel suo caso a salvargli la vita furono sia l'intervento tempestivo dei soccorsi sia l'utilizzo dell'equipaggiamento medico.

Come sta adesso il portiere: gli esami non hanno evidenziato anomalie

Nieva si trova attualmente nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Andres Isola. I medici non hanno ancora sciolto la prognosi e, al momento, prevale un cauto ottimismo sulle sue condizioni e sui margini di recupero. I primi esami clinici che sono stati effettuati non ha restituito particolari motivi di preoccupazione: non sono state evidenziate anomalie ma – in base a quanto raccolto dai media del suo paese – resta sotto costante osservazione.

La carriera di Nievas, "stella" nella serie minori del calcio argentino

Nievas non è mai riuscito a sfondare nel calcio argentino, ritagliandosi uno spazio da protagonista nelle serie inferiori, tra Primera Nacional e Torneo Federal A, dove si è distinto per una qualità in particolare: la grande professionalità che ne ha caratterizzato spesso il rendimento. Nievas ha indossato le maglie di club come Deportivo Madryn (nel quale ha giocato in diversi momenti della sua esperienza sportiva) e CA Germinal di Rawson, con cui ha giocato in prestito nella stagione 2025 nel Torneo Federal A. Proveniente dalle giovanili, ha debuttato professionista intorno al 2019, passando anche per brevi esperienze con l'Aldosivi.