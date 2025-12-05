Portiere segna su rigore e festeggia ma non fa in tempo a rientrare: il collega avversario fa gol da centrocampo

Nel campionato boliviano il portiere Alain Baroja segna su rigore per l’Always Ready, ma subito dopo subisce un gol direttamente da centrocampo dall’Aurora. Una scena alquanto singolare che ha catturato l’attenzione di tifosi e media.

Un episodio clamoroso ha caratterizzato l’ultima giornata del campionato boliviano di Prima Divisione tra Always Ready e Aurora, terminata con il punteggio di 5-3 per i padroni di casa: a catturare l’attenzione non è stato tanto il risultato quanto la sequenza di gol avvenuta negli ultimi secondi della partita.

Quando l’arbitro Félix Silva ha assegnato un rigore a favore dell’Albirrojo, molti si aspettavano il solito momento di tensione davanti al dischetto. A sorprendere tutti ci ha pensato il portiere di casa, Alain Baroja, che si è incaricato personalmente di calciare il penalty. Con freddezza e precisione, Baroja ha insaccato il pallone alle spalle del portiere avversario Joel Terrazas, regalando all’Always Ready un gol insolito e spettacolare.

Il portiere fa gol su rigore e poi lo subisce dal collega da centrocampo

La scena, però, ha assunto contorni surreali pochi secondi dopo. Mentre Baroja festeggiava con i compagni, l’Aurora ha ripreso il gioco con un calcio d’inizio rapido. Da centrocampo, Iván Huayhuata ha calciato verso la porta vuota dei padroni di casa e ha trovato il gol, riportando momentaneamente il risultato in equilibrio. La sequenza ha lasciato increduli tifosi, commentatori e compagni di squadra, rendendo memorabile una partita già ricca di emozioni.

Nonostante la ‘beffa', la vittoria mantiene l’Always Ready in testa alla classifica con 65 punti dopo 27 partite, con un margine di quattro lunghezze su The Strongest, a sole tre giornate dalla conclusione del torneo. L’Aurora, invece, resta fanalino di coda, con -2 punti a causa della penalizzazione di 33 punti subita a inizio stagione per frode di identità di un suo giocatore.

Questo episodio rimarrà nella memoria degli appassionati non solo per la spettacolarità del rigore segnato dal portiere, ma soprattutto per l’assurda reazione immediata dell’avversario, una scena che difficilmente si dimenticherà nel calcio boliviano.