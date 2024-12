video suggerito

Portiere colpito da un accendino e ko, ma si gioca: Union Berlino e Bochum si mettono d'accordo Union Berlino e Bochum si accordano e decidono di non farsi male dopo l'uscita del portiere Patrick Drewes messo ko da un accendino.

Marco Beltrami

La partita tra Union Berlino e Bochum è stata contraddistinta da un brutto episodio. Nel finale, il portiere della formazione ospite Patrick Drewes è stato colpito da un accendino lanciato dagli spalti. Una situazione che ha spinto l'arbitro a sospendere il match dopo le cure del caso all'estremo difensore finito poi in ospedale. Il match è ripreso dopo tantissimo tempo e le due squadre hanno deciso di non farsi del male, facendo scorrere il cronometro.

Cosa è successo al portiere del Bochum colpito da un accendino dai tifosi dell'Union Berlino

Nei minuti di recupero e con il Bochum già in 10 uomini per un'espulsione, ecco il fattaccio: un oggetto lanciato dai tifosi di casa ha centrato in testa il portiere ospite. Quest'ultimo ha raccolto l'accendino e lo ha consegnato all'arbitro, mentre sono arrivati i sanitari per le cure del caso. Visibilmente scosso e un po' frastornato Drewes è stato accompagnato fuori da due addetti ai lavori, e poi è stato portato presso il nosocomio più vicino per gli accertamenti del caso. Niente di grave, ma con i colpi in testa meglio non correre rischi.

Union Berlino-Bochum sospesa quasi mezz'ora, poi si gioca. La decisione delle due squadre

Dopo una sospensione di 28 minuti ordinata dall'arbitro, le due formazioni sono tornate in campo per chiudere la sfida. Nessuna sospensione dunque e Bochum che, avendo finito i cambi, è stata costretta a giocare in nove, con un calciatore di movimento ovvero il bomber Honfmann tra i pali. L'Union ha deciso di non spingere sull'acceleratore approfittando della doppia superiorità numerica, e le due squadre hanno trascorso il tempo restante fino al fischio finale scambiandosi il pallone. Probabilmente il Berlino si è voluto accontentare di un punto, sperando anche che il giudice sportivo non prenda provvedimenti esemplari dopo il colpo da ko al portiere.

Il portiere del Bochum mostra l'accendino

Mentre l'autore del lancio è stato individuato dagli steward e consegnato alla polizia, il Bochum si è detto pronto a ricorrere presso gli organi calcistici nella speranza di avere una vittoria a tavolino. L'arbitro però ha spiegato che entrambi i capitani avrebbero acconsentito a finire la sfida, una situazione che potrebbe spegnere i sogni di gloria degli ospiti e le speranze di uno 0-2 d'ufficio. Il capo degli arbitri, Knut Kircher ha dichiarato alla BILD: "L'arbitro è rimasto calmo, ha preso a bordo tutti i responsabili e ha reagito esattamente nel modo giusto".