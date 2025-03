video suggerito

Il portiere del Bryne sorpreso dopo il ko col Bodo/Glimt: gli consegnano quattro confezioni di uova Jan de Boer riceve quattro confezioni di uova dopo la partita persa all’esordio nel campionato norvegese contro il Bodo/Glimt. È l’omaggio che gli spetta per essere stato MVP della partita. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Fabrizio Rinelli

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il campionato norvegese è appena iniziato ma già comincia a riservare sorprese interessanti. Il quotato Bodo/Glimt si presenta ai nastri di partenza con un successo esterno in casa del Bryne. Un successo di misure che consente però alla squadra giallonera di prendersi tre punti importanti per avviare al meglio il torneo. Un ko che però ha visto il portiere avversario Jan de Boer ricevere il premio MVP come migliore in campo della partita. Questa la dice lunga sul risultato che sarebbe stato probabilmente più rotondo senza le prodigiose parata di De Boer.

Proprio per questo motivo è stato premiato come migliore in campo. Di solito in Serie A vediamo i giocatori ricevere questo premio con un simbolico trofeo. È capitato ieri a Dodò in Fiorentina-Atalanta il quale ha poi donato quel premio a suo figlio. Per De Boer però è andata diversamente: il portiere infatti viene ritratto in uno scatto ricevere il premio MVP ma a sorpresa tra le mani ha quattro confezioni di uova. È questo il regalo fatto – evidentemente da uno sponsor – a fine partita al portiere che dunque può festeggiare con questo singolare omaggio la sua partita.

"Jan de Boer è stato votato miglior giocatore del Bryne contro il Bodo/Glimt e si è portato a casa il premio, che in questa partita consisteva in quattro vassoi di uova". Questo quanto scrive il club sui social riportando l'immagine del portiere che sembra effettivamente sorpreso e stranito dal premio ricevuto. Un qualcosa di insolito nei campionati professionistici ma che evidentemente è diventato consuetudine, specie nei tornei considerati minori ma che riservano spesso entusiasmanti risvolti, specie sotto questo aspetto.

I premi strani ricevuti da altri giocatori nel corso degli anni

Con lo strano premio ricevuto De Boer entra a far parte del grande pantheon dei calciatori che in passato hanno ricevuto omaggi eccezionalmente strani come migliore in campo. Il capitano dei Mamelodi Sundowns, Hlompho Kekana, è diventato virale quando si è portato a casa 5 GB di dati gratuiti sul cellulare dopo essere stato nominato uomo della partita durante una sfida della Premier League sudafricana nel 2018. Come dimenticare Odegaard che ricevette un grosso pesce fornito da un supermercato locale durante il suo periodo alla Real Sociedad nel 2019/20.