Il Manchester United è primo in classifica in Premier League. È la prima volta in stagione per la squadra di Solskjaer che nel recupero della prima giornata di campionato contro il Burnely (rinviata per concedere ai Red Devils qualche giorno in più di riposo dopo la semifinale di Europa League con il Siviglia) ha vinto 1-0 grazie ad un gol di Paul Pogba. Un tiro al volo del centrocampista francese su assist da destra, ha concesso al tecnico norvegese di balzare in testa staccando il Liverpool e volando a +3 sulla squadra di Klopp.

Sono 34 punti per Cavani e compagni contro i 31 attuali dei Reds che nell'ultimo turno sono stati battuti dal Southampton (non vincono da tre giornate). Il Manchester United è invece da considerarsi una vera e propria squadra in salute capace di mettere a segno una striscia positiva di 11 gare, di cui 9 vinte. Nel prossimo incontro di Premier League, ad Anfield, c'è proprio Liverpool-Manchester United che sarà a questo punto decisiva, soprattutto per Klopp, per riprendere la corsa verso la vetta.

Il gol di Pogba per il primo posto del Manchester United

La migliore partita in stagione di Paul Pogba con la maglia del Manchester United, ha permesso ai Red Devils di balzare in vetta alla classifica in Premier League. Un gol del francese ha permesso alla squadra di Solskjaer di superare il Liverpool nel recupero della prima giornata e portarsi a +3 sui Reds in attesa dello scontro diretto ad Anfield nel prossimo turno. "Sono sempre felice quando vinco – ha detto Pogba a fine partita – quindi ovviamente oggi abbiamo vinto, quindi sono molto felice".

Chiuso più volte da Fred e Scott McTominay, Solskjaer ha sfruttato la sua esperienza e la sua classe per vincere una partita fondamentale che mette lo United nelle condizioni di affrontare con meno pressioni il Liverpool. Pogba ha fatto la differenza nonostante le frizioni con il tecnico norvegese e la quasi probabile cessione del giocatore in orbita Juventus. I bianconeri hanno da tanto segnato in agenda il ritorno del ‘Polpo' e starebbero solo cercando la formula giusta per poterlo acquistare.

Nel frattempo a goderselo è proprio lo United che ha visto il giocatore segnare un gol che potrebbe valere tanto per il corso della stagione in Premier. Tiro al volo su assist di Rashford proprio come ai tempi della Juventus. I tifosi bianconeri sognano di rivederlo di nuovo all'Allianz Stadium per sfoderare ancora colpi come questi. Ma con una partita giocata come quella di ieri, difficilmente ora gli inglesi lo lasceranno partire, così come ha sottolineato da Solskjaer: "Ho sempre detto che Paul è per noi un giocatore molto importante. Oggi ha fatto una grande partita e non solo per il gol vittoria".