Pogba espulso contro il Liverpool, la dura critica di Scholes: “Ha mancato di rispetto a tutti” Paul Pogba è nel mirino della critiche in Inghilterra per la sua espulsione nel corso della sfida persa per 5-0 dal Manchester United contro il Liverpool. Il francese è entrato in campo nella ripresa ed è stato espulso dopo 15′ per un brutto fallo su Keita. Il suo comportamento non è piaciuto all’ex stella dei Red Devils Paul Scholes: “È una mancanza di disciplina e una mancanza di rispetto per il tecnico e per i compagni di squadra”.

A cura di Vito Lamorte

Paul Pogba è stato protagonista in negativo della pesante sconfitta del Manchester United contro il Liverpool. Il centrocampista francese è stato espulso dopo 15 minuti dal suo ingresso in campo nel secondo tempo per un brutto fallo su Keita, lasciando in dieci i suoi compagni per il resto del match: un comportamento oggetto di numerose critiche in Inghilterra, dove i Red Devils sono al centro di discussioni da diverse settimane per la qualità del loro gioco e per la scarsa continuità di risultati. Ole Gunnar Solskjaer, che era stato confermato dalla proprietà dopo un avvio non brillante, ora non sembra più molto saldo sulla panchina di Old Trafford e per sostituirlo circolano i nomi di Antonio Conte e Zinedine Zidane.

La batosta nel North-West Derby ha lasciato strascichi pesanti in tutto il gruppo e secondo molti media britannici il tecnico norvegese avrebbe perso il controllo dello spogliatoio: per questo motivo sarebbero in atto delle riunioni per valutare un possibile cambio di guida tecnica.

Intanto, dopo la gara persa contro i Reds di Jurgen Klopp, c'è grande discussione intorno al rendimento di Pogba. Il francese aveva iniziato la stagione mettendo a segno diversi record e con un piglio diverso rispetto allo scorso anno ma dopo essersi espresso con parole non proprio concilianti nei confronti di Solskjaer è stato escluso dalla formazione titolare sia contro l'Atalanta che contro il Liverpool. Nella sfida valida per decimo turno della Premier League è entrato nella ripresa ed è stato espulso dopo 15 minuti e Paul Scholes, ex leggenda dei Red Devils, lo ha criticato fortemente su Record: "Entra in campo per aiutare la squadre col suo talento, ma poco dopo perde palla e il Liverpool segna. Passano pochi minuti e viene espulso per un fallo ridicolo con la squadra che resta in inferiorità numerica e sotto di 5 gol".

Silent Hero, così era soprannominato dai tifosi del Manchester United, ha rincarato la dose nei confronti dell'ex Juventus: "Adesso la domanda sorge spontanea: se Solskjaer resta in panchina, vedremo ancora Pogba in campo? Tutti sanno che ha talento, ma con tutto il caos che ha creato, col fatto che non ha ancora rinnovato il contratto, come fa a scendere in campo e fare una cosa del genere? È una mancanza di disciplina e una mancanza di rispetto per il tecnico e per i compagni di squadra".

La tensione è palpabile all'interno e nell'ambiente che circonda lo United e potrebbero esserci novità clamorose da un momento all'altro.