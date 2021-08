Il primato di Paul Pogba con il Manchester United: mai nessuno come lui a Old Trafford Paul Pogba è diventato il primo calciatore nella storia del Manchester United a fornire quattro assist in una sola partita. Nella gara d’esordio in Premier League contro il Leeds United di Marcelo Bielsa, il francese han sciorinato giocate di classe purissima e il pubblico di Old Trafford ora si aspetta una stagione di alto profilo da parte del numero 6.

A cura di Vito Lamorte

Paul Pogba continua a incantare. Il centrocampista francese a EURO 2020 è stato uno dei migliori della sua nazionale ma i campioni del mondo in carica si sono fermati agli ottavi di finale contro la Svizzera e allora il giocatore del Manchester United ha deciso di deliziare la platea della Premier League fin dalla prima giornata. I Red Devils hanno vinto la gara d'esordio per 5-1 contro il Leeds United con Bruno Fernandes protagonista assoluto e un Pogba in forma magnifica. Se il primo ha incantato Old Trafford con una tripletta, la prima da quando è arrivato a Manchester; il centrocampista francese ha sciorinato giocate di altissima qualità ed è diventato il primo calciatore nella storia dello United a fornire quattro assist in una sola partita.

Con queste fantastica performance Pogba è entrato nella storia dei Red Devils e del calcio inglese. I quattro passaggi decisivi per i compagni contro la squadra di Marcelo Bielsa hanno iscritto il suo nome a quello di un club molto ristretto di giocatori che erano riusciti a fare lo stesso in Premier League prima di lui: si tratta di Dennis Bergkamp (1999), José Antonio Reyes (2006), Cesc Fàbregas (2009), Emmanuel Adebayor (2012), Santi Cazorla (2013) e Harry Kane (2020). Il centrocampista francese ha raccolto il testimone dell'attaccante del Tottenham, che firmò lo stesso primato contro il Southampton nella seconda giornata di Premier League dello scorso anno.

Lo stato di forma di Pogba è talmente evidente che in una sola partita ufficiale è riuscito a superare il numero di assist che aveva messo a referto la scorsa stagione: il centrocampista francese ha concluso la stagione 2020/2021 con sei passaggi decisivi ai compagni in tutte le competizioni, ma solo tre sono stati in Premier. Nell'annata 2017/2018, la seconda stagione da quando è tornato a Manchester, ne totalizzò 12 e resta la migliore a livello di statistiche. Ora, dopo un inizio davvero spettacolare, a Old Trafford si aspettano una stagione di altissimo profilo da parte di Pogba.