Playoff Serie B oggi in TV, Cagliari-Venezia dove vederla: canale e diretta streaming Cagliari-Venezia è il match valido per lo spareggio dei playoff del campionato italiano di Serie B 2022/2023 che si giocherà oggi, sabato 27 maggio, alle ore 20:30. Qui tutte le informazioni su dove vedere il match in diretta tv e streaming.

A cura di Fabrizio Rinelli

Cagliari-Venezia è il match valido per lo spareggio dei playoff del campionato italiano di Serie B 2022/2023 che si giocherà oggi, sabato 27 maggio, alle ore 20:30. Gara fondamentale tra due squadre che nella stagione regolare hanno ben figurato e che sono, inoltre, due delle tre retrocesse nella passata stagione dalla Serie A. Un remake della sfida dell'ultimo turno giocata in Veneto dai sardi che con lo 0-0 in laguna non riuscirono a salvarsi. Oggi i rossoblù sono allenati da Claudio Ranieri che ha l'obiettivo di riportare il club dove merita.

Padroni di casa favoriti sulla carta spinti da un Gianluca Lapadula in forma sbagliante che però dovrà fare i conti con un Venezia di assoluto valore che fa di bomber Pohjanpalo uno dei suoi punti di forza. In classifica, al termine della stagione di Serie B, il Cagliari si è piazzato al quinto posto con 60 punti alle spalle di Frosinone e Genoa già promosse e di Bari e Parma che sono già in semifinale dopo aver concluso, rispettivamente, al terzo e quarto posto. Il Venezia ha invece chiuso il campionato a all'ottavo posto. Qui tutte le informazioni su dove vedere il match in diretta tv e streaming.

Dove vedere Cagliari-Venezia in diretta TV

Cagliari-Venezia sarà trasmessa in diretta tv su DAZN attraverso l'app presente sulle smart tv di ultima generazione. Inoltre, la sfida di Cagliari sarà anche disponibile, per i soli abbonati, sulla piattaforma satellitare di Sky al canale Sky Sport Uno (201). Telecronaca del match affidata a Riccardo Gentile.

Cagliari-Venezia dove vederla in streaming

Il match della Unipol Domus sarà inoltre disponibile anche in diretta streaming sempre sull'app di DAZN – previo abbonamento – disponibile tramite il sito facendo accesso su pc o dispositivi mobili come smartphone e tablet ma anche sull'app di Sky Go riservata sempre agli abbonati e scaricabile su dispositivi mobili. Inoltre la possibilità per tutti gli utenti di seguire anche sulle piattaforme di HelbizLive e Now.