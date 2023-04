Chi va ai Playoff e Playout di Serie B 2023: tabellone delle partite, calendario e regolamento La stagione di Serie B volge al termine, verso i Playoff promozione e i Playoff retrocessione. Tre squadre saliranno in Serie A, due direttamente, una vincendo i playoff. In 4 scendono in Lega Pro, 3 direttamente, l’ultima tra chi perde i playout. Tutte le ultime news sulla classifica aggiornata, le date delle partite e il regolamento.

A cura di Alessio Pediglieri

Il campionato di Serie B si avvicina prepotentemente alla fase più delicata e avvincente dell'anno, la sfida dei playoff per giocarsi la corsa promozione e quella dei playout per evitare la retrocessione in Lega Pro. La regulars season è arrivata alla 35a giornata, ci sono ancora tre turni e 9 punti in palio e tutti i giochi sono ancora aperti. Anche per le decisioni federali con le penalizzazioni che hanno cambiato il volto della classifica.

In una classifica di B cortissima nessuna delle 20 squadre iscritte ha il proprio destino già segnato, l'unica forse è il fanalino di coda del Benevento che vive una situazione più che delicata: dopo 34 turni ha solo 31 punti e, con ancora 12 punti in palio è a -11 dalla zona salvezza, quasi impossibile. Eppure anche i campani sono aggrappati ai playout, che potrebbe trasformarsi in una uscita di emergenza decisiva per restare in serie cadetta. In alto, invece, la corsa a due tra Frosinone e Genoa continua quasi punto a punto, nel tentativo di creare ulteriore margine sulla terza e prendersi i due posti validi per la promozione diretta in A.

Alberto Gilardino sta guidando il Genoa verso la promozione: il Grifone è attualmente 2° in classifica

Chi va ai playoff in Serie B: la classifica aggiornata

Ad oggi, la classifica di Serie B è tra le più incerte di sempre e le ultime giornate di campionato potrebbero stravolgere la situazione, capovolgendo le attuali forze in campo. Frosinone e Genoa sono appaiate in vetta con i primi in leggero vantaggio anche a fronte della penalizzazione (-1) che ha colpito i liguri, mentre dietro è piena bagarre per l'accesso ai playoff promozione. Solo il Bari, terza forza del campionato, potrebbe essere sicuro di essersi preso il pass, sempre che gli vengano attribuiti i 3 punti della gara contro il Pisa, mentre sono coinvolte almeno altre 10 squadre per i restanti altro cinque posti a disposizione.

Leggi anche Calendario Europa League 2022/2023: il tabellone semifinali e quando si gioca la finale

FROSINONE – 68 punti GENOA – 66 punti (penalizzato di 1 punto) BARI – 57 punti (sub iudice i 3 punti conquistati a Pisa) SUDTIROL – 53 punti PARMA – 51 punti CAGLIARI – 48 punti PISA – 46 punti REGGINA 46 punti (penalizzata di 3 punti) MODENA 44 punti PALERMO 44 punti ASCOLI 43 punti TERNANA 43 punti COMO 42 punti VENZIA 42 punti COSENZA 38 punti CITTADELLA 37 punti PERUGIA 35 punti BRESCIA 35 punti SPAL 34 punti BENEVENTO 31 punti

Gianluca Lapadula è il capocannoniere di Serie B: col Cagliari ha segnato fin qui 17 reti (3 assist)

Il regolamento dei playoff di Serie B e chi sale in Serie A

Il regolamento che determina le promozioni in Serie A dalla Serie B segue un format oramai consolidato da anni. Le prime due squadre in classifica sono matematicamente promosse nel massimo campionato, mentre le squadre che arrivano tra il 3° e l'8° posto si giocheranno l'ultimo pass per la Serie A, con i playoff. La 3a e la 4a classificata acquisiscono un ulteriore vantaggio in più: entrano in gioco solamente dalle semifinali in avanti, saltando il primo turno. I play off del primo turno si giocano in gara secca mentre le semifinali si disputano su un doppio match (andata/ritorno), così come la finale.

Nel primo turno (5a contro 8a e 6a contro 7a classificata) se ai tempi regolamentari, tra andata e ritorno, vige l'assoluta parità, si disputano i supplementari dopo i quali, se persiste ancora parità, si qualifica alle semifinali la squadra meglio classificata nella stagione regolare, senza effettuare i calci di rigore. Nelle semifinali, in caso di parità del punteggio totale tra i due incontri, passa in finale la squadra meglio classificata nella stagione regolare, senza supplementari o calci di rigore. In finale, in caso di parità, viene promossa in Serie A la squadra meglio classificata nella stagione regolare, senza supplementari o rigori, che verrebbero disputati solamente nel caso in cui le due squadre abbiano chiuso la stagione con gli stessi punti.

C'è solo una possibilità che i playoff non vengano disputati e siano decretate al termine della regular season tutte e tre le promozioni dirette in Serie A: nel caso in cui la 3a qualificata vanti a fine campionato 14 o più punti di vantaggio sulla quarta in classifica.

Le date dei Playoff di Serie B 2022/2023, quando si gioca

I playoff per decidere le promozioni in Serie A, si giocano tra fine maggio e inizio giugno: tra il 26 e il 27 maggio ci sono i turni preliminari in gara unica. Le semifinali sono in programmazione tra il 29 maggio e 3 giungo. La finale si giocherà tra l'8 giugno e l'11 giugno 2023. Ecco le date nello specifico.

Turno preliminare (gara unica)

Venerdì 26 maggio – 1° quarto di finale

Sabato 27 maggio – 2° quarto di finale

Venerdì 26 maggio – 1° quarto di finale Sabato 27 maggio – 2° quarto di finale Semifinali (andata e ritorno)

Lunedì 29 maggio – andata semifinale 1

Martedì 30 maggio – andata semifinale 2

Venerdì 2 giugno – ritorno semifinale 1

Sabato 3 giugno – andata semifinale 2

Lunedì 29 maggio – andata semifinale 1 Martedì 30 maggio – andata semifinale 2 Venerdì 2 giugno – ritorno semifinale 1 Sabato 3 giugno – andata semifinale 2 Finale (andata e ritorno)

Giovedì 8 giugno – andata

Domenica 11 giugno – ritorno

Il tabellone dei playoff di Serie B 2022/23: il calendario delle partite

Il tabellone dei playoff di Serie B è già determinato in partenza e prevede incroci già programmati. Le squadre classificate al 3° e al 4° posto entrano in gioco come teste di serie solo nelle semifinali e sfidano le vincenti del primo turno dove si scontrano i club arrivati tra il quarto e l'ottavo posto in classifica. Seguendo questo schema:

Turno preliminare gara unica)

6ª – 7ª

5ª – 8ª

Semifinali (andata e ritorno)

6ª/7ª – 3ª

5ª/8ª – 4ª

Finale Playout Serie B: le date di andata e ritorno

I playout di Serie B riguardano le squadre arrivate al 16° e al 17° posto, perché le ultime tre sono direttamente retrocesse in Lega Pro. Il regolamento prevede una gara di andata e una di ritorno e se al termine dei 180 minuti non dovesse esserci un vincitore, i criteri sono gli stessi applicati nei playoff: la salvezza dipende dalla miglior differenza reti nelle due partite e, in caso di parità, dal miglior piazzamento in classifica. Ecco le date in cui si disputano i playout 2023

25 maggio – Playout andata

1° giugno – Playout ritorno