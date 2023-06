Il Bari si salva in extremis, Cagliari raggiunto al 96′ nella finale playoff: 1-1 all’andata La finale d’andata dei playoff di Serie B tra Cagliari e Bari si conclude con un 1-1 arrivato in extremis: i sardi in vantaggio grazie a Lapadula vedono sfuggire la vittoria in pieno recupero a causa del rigore assegnato dal VAR e trasformato da Antenucci capace di battere il fin lì insuperabile Radunovic.

A cura di Michele Mazzeo

Termina 1-1 il primo round della finale dei playoff della Serie B 2022-2023 tra Cagliari e Bari che deciderà chi sarà la terza squadra ad essere promossa in Serie A dopo Frosinone e Genoa. I rossoblu di Claudio Ranieri sono stati raggiunti al 96′ da un rigore assegnato dal VAR e trasformato da Mirko Antenucci entrato proprio per battere il penalty decisivo.

È lui dunque l'uomo copertina di questa gara d'andata dei playoff. Un ruolo soffiato in extremis al centravanti della formazione sarda Gianluca Lapadula che, sfruttando una marcatura tutt'altro che attenta di Dorval, con il suo colpo di testa al nono minuto aveva regalato il gol del vantaggio ai padroni di casa.

Ma i due attaccanti devono comunque dividere i riflettori con il portiere Boris Radunovic che ha ingaggiato e vinto nettamente il duello con la stella della squadra avversaria Walid Cheddira (protagonista anch'esso, ma in negativo) a cui ha negato la gioia della rete in più occasioni parandogli anche un calcio di rigore assegnato dall'arbitro Mariani con l'ausilio del Var per un dubbio tocco di mano in area di un difensore sardo e che anche nel finale ha sigillato la propria porta nell'assalto finale portato dal Bari fino a quando non ha dovuto capitolare ad un altro tiro dal dischetto, questa volta calciato da Antenucci, arrivato per fallo di Altare su Folourunsho ravvisato dal Var anche in questa occasione.

Sono stati soprattuto loro gli attori principali di una partita che, soprattutto nel primo tempo, è stata giocata ad alti ritmi con occasioni da gol da una parte e dall'altra con la traversa colpita da Deiola e la pericolosissima conclusione di Zuzek e che nel finale ha vissuto momenti di grande tensione in campo e sulle panchine. Grande delusione dunque per il Cagliari che in pieno recupero ha visto sfumare una vittoria che ormai sembrava avere in mano: i rossoblu per la ottenere la promozione in Serie A dovranno ora vincere nella gara di ritorno che si giocherà domenica sera al San Nicola.