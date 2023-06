Bari-Cagliari è la finale dei playoff di Serie B: Parma eliminato in semifinale Il Cagliari affronterà il Bari nella finale dei playoff di Serie B. Pareggiando 0-0 a Parma Claudio Ranieri ottiene la qualificazione. Le finali si giocheranno l’8 e l’11 giugno.

A cura di Alessio Morra

Saranno Bari e Cagliari a giocare la finale dei playoff di Serie B 2022-2023. La squadra di Ranieri ha eliminato il Parma e al Tardini festeggia dopo lo 0-0 della semifinale di ritorno. Le finali si disputeranno l'8 e l'11 giugno, a Bari si terrà la gara di ritorno.

La mano di Ranieri c'è e si vede. La regolarità paga e Sir Claudio lo sa bene. Dopo la grande impresa della gara d'andata, ribaltata nel finale e vinta recuperando due gol di scarto, il Cagliari a Parma è sceso in campo sapendo di avere due risultati a disposizione. Il pari andava bene ed è arrivato. Ma i sardi non hanno giocato per fare 0-0. E anzi la partita è stata davvero molto bella, con occasioni a raffica per entrambe le squadre.

Nel primo tempo i rossoblu trovano il gol con Lapadula, che sta vivendo un'annata formidabile, ma il gol del peruviano viene annullato. Di chance ce ne sono e parecchie da ambo le parti. Il finale di partita è di rara intensità. Tanto pathos e tanta tensione. Il Parma trova il gol dell'1-0 al 74′ con Bonny, entrato da pochi secondi che sfrutta un errore dell'ottimo Radunovic. Il Tardini esplode. Lo speaker carica i tifosi.

Ma Orsato dopo un minuto abbondante annulla. Il pallone non è entrato! Il Cagliari passata la paura negli ultimi minuti non rischia mai ed anzi ha un paio di grosse occasioni, Luvumbo, determinante all'andata, manca il gol del vantaggio nel finale. Fa festa il Cagliari.

Piange Buffon, che non ha giocato. Ranieri alla prima partecipazione ai playoff di Serie B si qualifica per la finale, che vivrà contro il Bari, che in modo rocambolesco ha eliminato il SudTirol, nella prima semifinale.

Le due finali si disputeranno la prossima settimana. In terra sarda si disputerà l'andata giovedì 8 giugno, mentre la gara di ritorno si giocherà domenica 11 giugno allo Stadio San Nicola. E dopo quella partita si avrà il quadro completo delle venti squadre che disputeranno il prossimo campionato di Serie A.