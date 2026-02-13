Pisa-Milan, a che ora e dove vedere la partita oggi in TV e streaming: possibili formazioni

Pisa-Milan è la partita che apre la 25ª giornata di Serie A. All'andata finì 2-2, oggi Pisa e Milan arrivano alla sfida con un necessità comune ma con opposte motivazioni. Ai toscani, che hanno accolto Hiljemark (nella foto) in panchina al posto dell'esonerato Gilardino, servono punti per la salvezza. I rossoneri pure ne hanno bisogno per non perdere contatto dall'Inter in fuga scudetto e consolidare la posizione in zona Champions vista la concorrenza di Napoli, Roma e Juventus. I padroni di casa sono reduci dal pareggio con il Verona, mentre il ‘diavolo' si presenta alla sfida forte del turno di riposo goduto per lo spostamento della gara contro il Como (San Siro era occupato per le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina). La gara sarà visibile in diretta tv e in streaming su DAZN e DAZN 1.

Dove vedere il match Pisa-Milan e a che ora in diretta tv e streaming

Pisa-Milan andrà in onda in diretta tv, in chiaro e in esclusiva solo su DAZN e DAZN 1 (canale 214 di Sky per gli utenti che hanno attivato il servizio). Per vederla sul piccolo schermo serve scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile oppure usufruire di altri dispositivi quali Playstation o XBox, Amazon Firestick e Google Chromecast, TIMVISION Box. La diretta streaming di Pisa-Milan sarà sempre in esclusiva su DAZN, non c'è alcuna possibilità di vederla attraverso la app di Sky Go né su NOW. Il match, infatti, non rientra tra quelli in co-esclusiva con la piattaforma che detiene i diritti delle partite di Serie A.

Pisa-Milan, le probabili formazioni della partita di Serie A

Le scelte di formazione di Hiljemark e Allegri per l'anticipo di campionato. Durosinmi per una maglia da titolare nell'attacco del Pisa, tra i rossoneri Leao accanto a Nkunku.

PISA (3-4-1-2) Scuffet; Canestrelli, Caracciolo, Bozhinov; Touré, Loyola, Aebischer, Angori; Tramoni; Durosinmi, Moreo. All.: Hiljemark.

MILAN (3-5-2) Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Nkunku. All.: Allegri.