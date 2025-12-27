Pisa-Juventus, dove vederla oggi in TV e streaming su Sky o DAZN: orario e formazioni

Il Pisa rischia grosso e contro la Juve proverà a fare risultato per salvare la classifica: le scelte dei due allenatori e dove vedere la partita.

Dopo la vittoria contro la Roma la Juventus torna in campo contro un avversario più abbordabile che rischia di ribaltare tutto in panchina: i bianconeri affrontano il Pisa, dove Gilardino è stato messo in discussione nelle ultime settimane dopo cinque partite giocate senza mai trovare la vittoria. Squadre in campo oggi, sabato 27 dicembre, alle ore 20:45. Diretta TV su Sky e in streaming su DAZN.

La squadra di Spalletti sta cercando di risalire la classifica e cerca la vittoria per proseguire al meglio queste feste natalizie con una trasferta che nasconde poche insidie. la Juve non deve sottovalutare l'avversario che si trova alle strette e ha necessità di fare risultato per salvaguardare il progetto sportivo: l'ultima vittoria del Pisa risale al 7 novembre contro la Cremonese, è penultima in classifica e rischia di perdere il suo allenatore.

Partita: Pisa-Juve

Dove: Stadio Romeo Anconetani, Pisa

Quando: sabato 27 dicembre 2025

Orario: 20:45

Diretta TV: DAZN, Sky

Streaming: DAZN, SkyGo

Competizione: 17ª giornata Serie A

Dove vedere Pisa-Juve in tv: la diretta tv

Il Pisa ospiterà la Juve nella partita che chiude la giornata di sabato. Sarà possibile seguire la partita in tv in diretta su Sky attraverso i canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport (251). In contemporanea la gara sarà trasmessa anche in diretta su DAZN attraverso l'app che si può scaricare su tutte le smart tv. La telecronaca sarà affidata ad Andrea Marinozzi, commento di Massimo Ambrosini.

Pisa-Juventus, dove vederla in streaming: l'orario

Le squadre saranno in campo alle ore 20:45. Per chi desidera seguire la partita in streaming sarà disponibile la diretta sull'app DAZN e sul sito web, al quale accendere inserendo le credenziali del proprio abbonamento. Per chi ha Sky invece la gara sarà trasmessa in diretta anche sull'app SkyGo.

Pisa-Juve, le probabili formazioni della partita di Serie A

Sarà una partita delicata per il Pisa che manderà in campo tutti i titolarissimi a eccezione di Akinsanmiro e Nzola, impegnati in Coppa d'Africa, e di Cuadrado che non ha ancora recuperato. Qualche rotazione in più per i bianconeri che si presenteranno all'appuntamento con Conceicao, Yildiz e Openda in attacco.

PISA (3-5-2): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bonfanti; Touré, Piccinini, Aebischer, Vural, Angori; Meister, Tramoni. Allenatore: Gilardino.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Openda. Allenatore: Spalletti.