Pisa-Inter, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni

Per la 13a giornata di campionato si gioca anche Pisa-Inter, un derby tutto in nerazzurro che inizia alle 15:00 di oggi domenica 30 novembre e si vedrà in TV e streaming in esclusiva su DAZN.

Si tratta di una trasferta delicatissima che arriva dopo un doppio KO da parte dell'Inter che ha sbattuto contro Milan, in campionato perdendo il derby 1-0, e contro l'Atletico Madrid, rimediato al 95′ la prima sconfitta europea in stagione. Per Chivu e squadra un momento a dir poco difficile con la dirigenza che ha fatto visita negli spogliatoi del Metropolitano alla squadra per schiarirsi le idee. Ora il Pisa, avversario sulla carta abbordabile ma che nasconde più di una insidia con la neo promossa di Gilardino che ha già dato un mezzo dispiacere al Milan a San Siro e che ha trovato una continuità di risultati in campionato, uscendo dalla Zona rossa della retrocessione.

Partita: Pisa-Inter

Dove: Arena Garibaldi Stadio Anconetani (Pisa)

Quando: domenica 30 novembre 2025

Orario: 15:00

Diretta TV: DAZN

Diretta Streaming: DAZN

Competizione: 13a giornata Serie A

Dove vedere Pisa-Inter in TV: la diretta esclusiva

Pisa-Inter in TV potrà essere seguita esclusivamente dagli abbonati DAZN. Gara in diretta a pagamento attraverso una normale Smart TV collegata a internet: o via cavo ethernet, o attraverso una normale console di gioco (Xbox o PlayStation) oppure dispositivi wireless (Chromecast e Firefox).

Pisa-Inter, dove vederla in diretta streaming: l'orario

Anche per lo streaming Pisa-Inter potrà essere vista solamente dagli abbonati DAZN. In esclusiva da pc attraverso il collegamento al sito ufficiale dzn.it, mentre per i dispositivi mobili è a disposizione la app dedicata. La partita inizia alle 15:00

Pisa-Inter le probabili formazioni della partita di Serie A

Il Pisa annovera diversi indisponibili ma Gilardino sembra aver trovato finalmente l'amalgama giusta dopo un avvio di stagione difficile. Lusuardi, Cuadrado, Esteves, Akinsanmiro, Marin, Stengs è la lunga lista dei giocatori out con un 3-4-2-1 obbligato dove è tornato a risplendere anche Nzola. Per Chivu qualche cambio rispetto a Madrid, mantenendo fede al classico 3-5-2. Ritorna titolare la ThuLa in avanti mentre Sucic riprende la maglia da titolare in mediana. Mkhitaryan sembrava potesse recuperare ma resta fuori dai giochi ancora una volta, insieme a Di Gennaro, Darmian, Dumfries, Palacios.

PISA (3-4-2-1): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Calabresi; Touré, Marin, Aebischer, Angori; Tramoni, Leris; Nzola. All. Alberto Gilardino

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Cristian Chivu.