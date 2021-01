Andrea Pirlo ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della gara vinta dalla Juventus in casa del Milan. Il tecnico dei bianconeri ha esaltato maggiormente le qualità dei singoli, su tutti Chiesa e Rabiot, mettendo in evidenza l'atteggiamento positivo della squadra. "Era importante vincere questa partita", ha detto Pirlo che ha poi parlato del ruolo di Chiesa: "Quella è la sua posizione, a volte a destra o a sinistra ma il suo ruolo non cambia durante la partita. L’abbiamo comprato per quello". E poi il grande elogio nei confronti di Rabiot: "Rabiot era fresco dopo due partite fuori – ha proseguito – Non sa neanche lui quante potenzialità ha da esprimere". A proposito di Rabiot, il tecnico bianconero è tornato sul fallo di Calhanoglu sul francese che ha propiziato il gol di Calabria: "Quello era una fallo per noi non fischiato, da lì nasce tutto".

