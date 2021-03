Andrea Pirlo deve rimandare l'assalto alla Champions da allenatore, dopo le due conquistate da giocatore. All'indomani del flop contro il Porto della sua Juventus, il mister bresciano ha ricevuto un altro "trofeo", ovvero il Tapiro d'Oro. A consegnarglielo come sempre, il celebre inviato di Striscia la Notizia Valerio Staffelli, che ha intercettato un Pirlo "attapirato" per l'uscita agli ottavi dal massimo torneo continentale della sua squadra. Si tratta del secondo Tapiro d'Oro per l'allenatore, dopo quello ricevuto lo scorso ottobre.

Nuovo Tapiro d'Oro per Andrea Pirlo da allenatore della Juventus, dopo quello ricevuto nello scorso ottobre dopo il doppio pareggio contro Crotone e Verona e il ko contro il Barcellona in Champions. Quella Champions che i bianconeri hanno salutato dopo il flop contro il Porto, costato al giovane allenatore la seconda visita dell'inviato di Striscia Valerio Staffelli. Quest'ultimo ha intercettato Pirlo all'arrivo al centro sportivo bianconero per consegnargli il temuto riconoscimento. Un trofeo che l'ex centrocampista ha ricevuto di buon grado, scherzando sulle voci relative al sul futuro: "Durante la consegna dello scorso Tapiro mi avete chiesto se avrei mangiato il panettone, ora spero di mangiare pure la colomba…".

L'allenatore che nel post-partita ha parlato di progetto pluriennale alla Juventus, ha dato l'appuntamento alla Champions nella prossima stagione ("Speriamo di riprovarci l'anno prossimo"), tornando poi sui temi caldi della partita contro i lusitani. Una battuta sulla deludente prestazione di Cristiano Ronaldo, culminato nell'errore in barriera costato il gol dei lusitani nei supplementari: "L'errore di Ronaldo in barriera? Non è solo quello: abbiamo commesso sbagli che nel nostro caso ci sono costati la qualificazione. Il voto a Ronaldo lo lascio dare ai giornalisti, per me è sempre 7, come il suo numero".