Le sconfitte possono fare bene. Gli uomini e le donne di sport lo sanno. Perché da un ko, magari anche molto pesante, può cambiare il destino di un'annata o addirittura di una stagione. Il 2020 della Juventus si è concluso con un fragoroso 3-0 subito dalla Fiorentina. Quella è stata la prima sconfitta in Serie A del Pirlo allenatore che è stato bravo a ricompattare la squadra che dopo quello scivolone ha capito qual era la strada giusta da intraprendere. Il 2021 è iniziato con tre successi e dieci gol fatti, meglio impossibile. E la vetta si è riavvicinata. Nella conferenza della vigilia del match con il Genoa di Coppa Italia il tecnico ha dichiarato che quella sconfitta è servita e non poco alla sua squadra:

La Juventus ha vinto la manifestazione tredici volte, nelle ultime due stagioni non è riuscita a raggiungere le semifinali. Il ‘Maestro' vuole cercare di arrivare fino in fondo e avverte i suoi. Il Genoa è un avversario da temere. Con Ballardini ha cambiato modo di giocare e andrà a Torino senza avere nulla da perdere:

Sarà una partita importante. Inizia la Coppa Italia, sappiamo che quando la competizione entra nel vivo piace a tutti giocarla e per arrivare in fondo bisogna vincere la partita di domani sera. Rispetto a quando l'abbiamo affrontato in campionato, il Genoa è cambiato nell'aggressività. Hanno alzato il baricentro, hanno molta energia, quindi sarà una partita combattuta e difficile da giocare. Nel complesso credo sarà un match simile a quello di Marassi, verranno per difendersi bene e per cercare di ripartire in contropiede. L'abbiamo studiato in questi giorni e l'abbiamo preparata al meglio.