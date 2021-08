Piqué salva il Barcellona: un gesto stupendo consente di registrare i contratti di Depay e Garcia Gerard Piqué non è il nuovo capitano del Barcellona dopo l’addio di Leo Messi accasatosi al PSG, ma ha compiuto un gesto da vero capitano per consentire al club blaugrana di registrare nella Liga i contratti dei nuovi arrivati Memphis Depay, Eric Garcia e Rey Manaj. Un gesto davvero non da tutti.

A cura di Paolo Fiorenza

Dopo l'addio di Leo Messi al Barcellona, il nuovo capitano blaugrana è Sergio Busquets, con tre vice dietro di lui: Gerard Piqué, Sergi Roberto e Jordi Alba. Ma il gesto da vero capitano – nonché da futuro candidato alla presidenza del club dopo che avrà smesso di giocare – lo ha fatto solo uno di loro, il 34enne Piqué. Il Barcellona ha infatti annunciato oggi, soltanto a poche ore dall'inizio della Liga, di aver potuto finalmente registrare i contratti dei nuovi arrivati grazie al gesto importante compiuto dal difensore catalano.

Perché di gesto importante si tratta, come fa capire la nota ufficiale del Barcellona, che parla di "riduzione sostanziale" dello stipendio accettata da Piqué, unica strada per rientrare nel monte ingaggi totale secondo la normativa della Liga sul tetto salariale. Grazie allo spazio liberato dal suo vice capitano, il club blaugrana – impegnato domani all'esordio in campionato contro la Real Sociedad – ha potuto dunque depositare finalmente i contratti dei nuovi giocatori: Memphis Depay, Eric Garcia e Rey Manaj. I tre saranno dunque disponibili fin da subito per il tecnico Ronald Koeman. Resta invece ancora fuori Sergio Aguero, che peraltro è infortunato e non tornerà in campo prima di novembre: per lui dunque non c'è fretta.

La nota del Barcellona aggiunge ulteriori dettagli alla vicenda: adesso il club si attende che un sacrificio analogo venga fatto anche da altri senatori blaugrana. Dimostrino con i fatti che davvero tengono allo stemma sulla maglia. "FC Barcelona è in grado di registrare Memphis, Eric Garcia e Rey Manaj per giocare nella Liga de Futbol Profesional spagnola – comunica il Barça sul proprio sito – Ciò è stato possibile grazie a un accordo con Gerard Piqué che prevede una sostanziale riduzione dello stipendio del secondo capitano del Barça. Ciò significa che tutti i giocatori della prima squadra saranno disponibili per essere scelti da Ronald Koeman per la partita di apertura della Liga di questa domenica contro la Real Sociedad".

Poi l'appello accorato a fare altrettanto, raccolto da due altri giocatori: "Il club sta inoltre continuando a lavorare con due degli altri capitani, Sergio Busquets e Jordi Alba, per adattare i loro stipendi alla situazione attuale del club. Va notato che entrambi i giocatori sono totalmente e assolutamente disposti a collaborare".

Il Barcellona spiega nei dettagli come sia riuscito a liberare lo spazio salariale richiesto, non soltanto grazie al sacrificio di Piqué: "Quest'estate, l'FC Barcelona ha realizzato una serie di cessioni e prestiti per quanto riguarda la sua squadra senior che hanno permesso di registrare tutti i giocatori per l'inizio della stagione 2021/22. Jean-Clair Todibo è stato ceduto per 8 milioni di euro all'OGC Nice, Junior Firpo è andato al Leeds United per 15 milioni, Trincao è stato ceduto in prestito al Wolverhampton Wanderers per 6 milioni, Carles Aleñá è stato ceduto al Getafe per 5 milioni e Konrad De la Fuente è partito per l'Olympique Marsiglia in cambio di 3,5 milioni. Queste ultime due operazioni erano al 50% perché includevano il diritto di riacquisto. Inoltre, il contratto di Matheus Fernandes è stato rescisso".

Come risultato di tutte queste operazioni, l'incubo peggiore è stato scongiurato: la rosa adesso è al completo, fatta eccezione come detto dell'infortunato Aguero. Quanto alla partenza di Messi, quella non è un incubo, ma purtroppo una terribile realtà. Lì non c'è più nulla da fare: in casa blaugrana si dovrà voltare pagina il prima possibile.