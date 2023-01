Piqué coinvolto in una faida col suo nemico giurato a causa delle voci su Shakira: “Molla la droga” Gerard Piqué non ce l’ha fatta più ed ha risposto via social al suo nemico giurato: “La cocaina ti incasina parecchio”.

A cura di Paolo Fiorenza

Doveva succedere prima o poi: Gerard Piqué ha perso la pazienza e si è fatto trascinare in una faida social per via delle continue voci sul triangolo con l'ex compagna Shakira e sulla sua nuova fiamma Clara Chia Martì. Il suo ‘nemico' giurato è un giornalista spagnolo, Jordi Martin, che dispensa notizie su notizie sulla vita privata dell'ex calciatore del Barcellona.

Gerard Piqué assieme alla sua nuova compagna Clara Chia Martì nella prima immagine postata assieme

È stato lui che ha messo in giro la voce che la relazione tra Piqué e la giovane Clara era già in crisi, dopo che lei aveva dato credito al messaggio contenuto nell'ultima canzone di Shakira secondo il quale il difensore catalano aveva cercato di tornare con la colombiana: "Io con te non torno più nemmeno se piangi e mi supplichi", recita il testo del pezzo. Così come era stato sempre Martin a svelare il presunto tradimento della nuova compagna con Julia Puig Gali, 25enne avvocatessa cugina di Riqui Puig, ex compagno di squadra al Barcellona di Piqué.

"La conosci Gerard? Allora non stupirti se Shakira ti butta addosso il mondo intero", aveva scritto il giornalista in una storia su Instagram, postando il profilo dell'avvocatessa e taggando Piqué. L'ostilità tra i due è di vecchia data peraltro, visto che nel giugno scorso si erano scontrati all'aeroporto dopo un inseguimento stradale in cui il paparazzo aveva braccato l'ex nazionale spagnolo che era con i due figli Milan e Sasha. In quella circostanza Piqué avrebbe gettato a terra il cellulare di Martin e lo avrebbe insultato.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata tuttavia un tweet di Martin non direttamente correlato alle vicende amorose dell'ex nazionale spagnolo. Il giornalista ha postato uno screenshot di chi ha letto le sue storie su Instagram e tra i profili c'era anche quello di Piqué. "Il mio migliore amico mi guarda", ha scritto a corredo il paparazzo. Gerard non ha perso tempo a rispondere: "Molla la droga, la cocaina ti incasina parecchio".

Al che Martin ha replicato minaccioso: "Spero che tu possa dimostrarlo davanti a un giudice". Un messaggio poi cancellato, visto che Piqué l'ha colpito e affondato postando una vecchia intervista in cui il giornalista spagnolo ammetteva lui stesso di avere avuto problemi con la cocaina: "Ho passato un periodo molto brutto, ne consumavo 4 grammi al giorno". Poi raccontava anche di essere stato ricoverato in un centro di disintossicazione per nove mesi. Piqué si è conservato tutto e lo ha tirato fuori quando gli serviva: un intervento simile ad una scivolata dei vecchi tempi andati.