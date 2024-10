video suggerito

Pioli on fire in Arabia, l’Al Nassr con l’ex Milan in panchina non perde più: ora sono 4 vittorie su 4 Si allunga ulteriormente la striscia positiva di Stefano Pioli sulla panchina dell’Al Nassr. Dopo il successo rocambolesco contro l’Al Shabab, ora sono 4 successi su altrettante gare. Con 10 gol all’attivo e uno solo al passivo, su autorete. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Stefano Pioli è sempre più on fire in Arabia Saudita visto che da quando è sulla panchina dell'Al Nassr la squadra non perde più una partita. Anche grazie al classico tocco di fortuna che aiuta gli audaci come in occasione dell'ultimo successo sul campo dell'Al Shabab per 2-1 finendo in 10 contro 11 e con gli avversari che sbagliano un rigore al 103′.

La vittoria dell'Al Nassr tra rigori sbagliati ed espulsioni

Contro l’Al Shabab ci pensa Laporte nel secondo tempo al 69′ a sbloccare una partita tesa ed equilibrata. L'Al Nassr gioca meglio ma non riesce ad esprimere il solito calcio con il raddoppio, a firma di Mane che all’83’ viene annullato per una posizione di fuorigioco. E così il finale è a dir poco rocambolesco: al 90′ l'Al Shabab prova il tuto per tutto e nell'ultimo affondo la difesa dell'Al Nassr va in tilt: Al Hassan tocca maldestramente la palla e segna l’autogol dell’1-1 che però non resta tale in tabellino a lungo quando si sveglia il solito Cr7: al 95′ segna su rigore il 2-1. Poi però il penalty per i padroni di casa con Simakan, che ha commesso fallo, che viene espulso. Sul dischetto Hamdallah, ma il suo tirosi stampa sul palo.

Stefano Pioli è ancora imbattuto in Arabia dopo 4 partite. E altrettante vittorie.

La posizione in classifica dell'Al Nassr, caccia all' Al Hilal

Dopo sette giornate del massimo campionato saudita, la classifica attuale vede adesso l’Al Nassr in seconda posizione con 17 punti, quattro in meno della capolista Al-Hilal, ancora a punteggio pieno. Una posizione che può essere perduta con l'Al Hittihad che ha una gara e due punti in meno. Ma ciò che più conta è che continua la striscia di vittorie consecutive. Nel prossimo turno l’Al Nassr dovrà vedersela contro l’Al Kholood, terzultimo in classifica e tutto fa prevedere che il filotto di successi possa continuare senza problemi. Poi sarà il turno del big match contro l’Al Hilal in occasione della nona giornata di campionato.

Tutte le vittorie di Pioli con l'Al Nassr: 4 partite e 4 successi

La svolta dell'Al Nassr è stata la scelta di Pioli in panchina. L'ex Milan ha suito trovato gli equilibri di una squadra farcita di stelle ma che aveva stentato nelle prime tre giornate di campionato. Poi, la svolta: da quando il tecnico italiano è in panchina sono arrivati 4 successi su altre gare disputate. A suon di gol: 10 segnati e uno solo subito.