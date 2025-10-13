Pino Insegno fa un appello disperato a Lotito: “Dammi una speranza o molla la Lazio. Non è roba tua”

Pino Insegno non ha usato mezzi termini per esprimere il suo dissenso nei confronti del presidente della Lazio Claudio Lotito. Il presentatore, noto tifoso biancoceleste, in un intervento alla radio ha invitato l'imprenditore e politico a farsi da parte lasciando il club. A suo dire il patron non ha niente a che fare con il calcio e in particolare con i sogni dei tifosi che speravano di vedere una grande Lazio.

Pino Insegno, tifoso della Lazio, attacca Claudio Lotito

Ai microfoni di Radio Laziale, Insegno ha attaccato il presidente, allineandosi al pensiero della curva che spesso e volentieri fa sentire la sua voce contro Lotito. Il conduttore Rai ha dichiarato: "È insopportabile il fatto che tu non mi permetta di sognare. Ma non tanto a me — ai tifosi, cavolo! Stanno lì, ci credono. Noi abbiamo dei tifosi fantastici, abbiamo un popolo pazzesco. C’è quella curva che pulsa, capito? È la migliore curva che esista al mondo, non ne esiste un’altra così".

L'invito a Lotito: deve lasciare la Lazio

Il riferimento di Pino Insegno è anche alla mancata possibilità di vedere nella Lazio giocatori di un certo calibro. Anche campioni nella fase finale della loro carriera: "Dammi una speranza, anche minima, che possa succedere una cosa che forse non succederà mai… ma dammela, santo Dio! C’è il Modric della situazione, il De Bruyne della situazione… perché non posso vederlo anch’io da noi, capito?". E quindi invito perentorio ad uscire di scena e lasciare la Lazio: "Allora molla, molla! Lasciala stare, la Lazio. Non è roba tua. Non puoi gestire i sogni. Puoi gestire una società, un’azienda, sei sicuramente il numero uno come amministratore delegato — ma non sei un gestore di sogni".

La risposta di Lotito attraverso un comunicato ufficiale della Lazio

Ma quanto c'è di vero nelle voci di una possibile cessione della Lazio a fondi stranieri? La risposta della Lazio non si è fatta attendere, visto che è arrivata una nota ufficiale del club per chiarire tutto in modo perentorio: "In merito alle notizie apparse nelle ultime ore su alcuni canali social e testate online, riguardanti presunte trattative con fondi stranieri per l’acquisizione di quote della S.S. Lazio S.p.A., si precisa quanto segue: Tali informazioni sono totalmente false, prive di ogni fondamento e costruite con l’unico intento di destabilizzare la Società, la tifoseria e il titolo quotato in Borsa. Non è mai pervenuta alcuna offerta, manifestazione di interesse o proposta formale o informale da parte di fondi qatarioti o di qualsivoglia altro soggetto, né in Italia né all’estero".

Lotito vuole vederci chiaro e per questo ha segnalato tutto alle autorità competenti: "La S.S. Lazio e il suo azionista di maggioranza diffidano chiunque dal diffondere, rilanciare o avallare notizie inventate che possano arrecare danno alla reputazione della Società e al suo regolare andamento borsistico. Sono in corso segnalazioni alle competenti autorità finanziarie (CONSOB e Borsa Italiana) e alle autorità giudiziarie per individuare la provenienza e la responsabilità di tali condotte, potenzialmente lesive della trasparenza dei mercati e dell’immagine della S.S. Lazio. La S.S. Lazio continuerà a operare con la consueta serietà, solidità e trasparenza, perseguendo i propri obiettivi sportivi e societari nel pieno rispetto delle normative vigenti e dei propri azionisti, senza alcuna necessità di ristrutturazione, ma in un percorso di crescita e sviluppo volto ad affrontare con forza e visione le sfide future".