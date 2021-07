Pickford scatenato ad una festa in suo onore: il portiere inglese balla a torso nudo e canta Cher Il portiere dell’Inghilterra Jordan Pickford ha partecipato a una festa in suo onore una volta tornato a casa dopo gli Europei. Pickford si è scatenato in balli e canti, in un video apparso sui social si vede il portiere, che ha parato due rigori all’Italia nella finale, ballare a torso nudo mentre canta ‘Believe’ di Cher.

A cura di Alessio Morra

L'Inghilterra sperava di riportare a casa il calcio, lo slogan ‘It's Coming Home' è stato citato come un mantra per i ragazzi di Southgate. La sconfitta per gli inglesi è stata dolorosa. In vantaggio dopo appena 2 minuti con un gol di Shaw i padroni di casa sono stati agganciati dall'Italia (con Bonucci) e poi battuti ai calci di rigore. Un'enorme delusione per Kane e compagni – quasi tutti i calciatori inglesi si sono tolti la medaglia d'argento dal petto. Con il passare del tempo sarà meno amaro il ricordo della finale. Perché in fondo questa è stata la prima finale dell'Inghilterra dopo 55 anni e la prima in assoluto agli Europei. E la sconfitta si lenisce anche perché il grande percorso degli inglesi è stato apprezzato dalla maggior parte dei tifosi. Il portiere Jordan Pickford è stato celebrato nella cittadina dov'è nato. E il portiere dell'Everton si è scatenato in una festa indimenticabile.

La festa in onore di Jordan Pickford

Senz'altro è stato uno dei migliori dell'Inghilterra Pickford che ha tenuto la porta inviolata per oltre cinque partite e che nella finale con l'Italia ha neutralizzato due calci di rigore – quelli di Belotti e Jorginho. Per questo la beffa agli Europei è stata tremenda per lui. Raramente capita che un portiere che pari due rigori venga poi sconfitto nella sua squadra. Ma ha avuto modo di consolarsi e di cancellare le delusioni il numero uno dei Toffees che è stato il protagonista di una festa.

Un video di quell'evento è finito in rete, e in quelle immagini si vede Pickford ballare scatenato, mentre è sulle spalle di un amico e mentre risuona il noto brano di Cher ‘Believe'. Un bel modo per cancellare la delusione della finale persa per Pickford che ha partecipato a una festa organizzata da moglie e amici.