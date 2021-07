Perù e Colombia si sfideranno per la finale del terzo e quarto posto della Copa America 2021. Allo stadio Mané Garrincha di Brasilia si giocheranno la ‘finalina' del torneo per nazionali più importante della CONMEBOL la selezione Blanquirroja di Ricardo Gareca, che è stata battuta in semifinale per 1-0 dal Brasile; e quella Cafetera di Reinaldo Rueda, che si sono arresi solo ai calci di rigore contro l'Argentina di Messi. Una partita interessante

La nazionale peruviana dovrebbe presentarsi con Lapadula unica punta e un folto gruppo di assaltatori all'area avversaria pronto a colpire mentre Rueda si affiderà al tandem d'attacco formato da Duvan Zapata e Rafael Borré con Cuadrado e Diaz sulle corsie laterali.

Copa America 2021, dove vedere Perù-Colombia in TV e streaming

Perù-Colombia è in programma nella notte tra venerdì 9 e sabato luglio 2021, con calcio d'inizio alle ore 2.00, e si potrà vedere in diretta Tv su Sky Sport Serie A (canale 202). La gara tra la selezione di Ricardo Gareca e quella di Reinaldo Rueda si potrà seguire anche in streaming su Sky-Go, Now e su Eleven Sports.

Le probabili formazioni di Perù-Ecuador di Copa America

Gareca non dovrebbe cambiare nulla rispetto alla semifinale col Brasile: Lapadula unico terminale offensivo, con Cueva e Pena larghi sulle fasce. In mezzo al campo Tapia e Yotun. Rueda sempre col 4-4-2: Cuadrado e Diaz sulle corsie laterali a supporto del tandem d'attacco Zapata e Rafael Borré.

PERU' (5-4-1): Gallese; Corzo, Santamaria, Ramos, Callens, Trauco; Pena, Tapia, Yotun, Cueva; Lapadula. Allenatore: Gareca.

COLOMBIA (4-4-2): Ospina; Tesillo, Yerry Mina, Muñoz, Davinson Sánchez; Barrios, Cuéllar, Cuadrado, Luis Díaz; Zapata, Rafael Borré. Allenatore: Rueda.

Dove si gioca la partita

Il match tra Perù e Colombia si giocherà all'estádio Nacional Mané Garrincha, che è un impianto polivalente della capitale Brasilia. È stato ricostruito in occasione del Mondiale 2014 e può ospitare 70000 spettatori sulla struttura dello stadio Nazionale, parzialmente demolito nel 2010.

Copa America 2021, quando si gioca la finale Brasile-Argentina

La finalissima si giocherà nella notte tra sabato 10 e domenica 11 luglio 2021 a Rio de Janeiro tra Brasile e Argentina.