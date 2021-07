Il Brasile giocherà per la seconda volta consecutiva la finale di Copa America. La nazionale guidata da Tite nella prima semifinale ha sconfitto per 1-0 il Perù, che ha confermato di avere un feeling eccezionale con questa manifestazione. L'incontro è stato deciso da un gol di Lucas Paquetà, ex del Milan, che ha sfruttato una grande giocata di Neymar, il migliore in campo. Sabato 10 luglio in finale i verde-oro affronteranno la vincente di Argentina-Colombia che si disputerà la prossima notte. Ma l'incontro è stato anche caratterizzato dalle polemiche sull'arbitro, il signor Roberto Tobar cileno, che ha scontentato entrambe le nazionali ed è stato pesantemente criticato anche da Neymar, che si appresta intanto a vivere la prima finale di Copa America della sua carriera.

Neymar durissimo con l'arbitro di Brasile-Perù

Il calciatore del Paris Saint Germain, da leader della Seleçao, a fine partita ha voluto ribadire, oltre alla sua gioia per la finale raggiunta, il suo disappunto per l'atteggiamento dell'arbitro Tobar, che non si è comportato bene in campo, ed è stato sin troppo duro con i calciatori:

L'arbitro non può fare quello che fa; è stato irrispettoso nei confronti di tutti i giocatori come parla e guarda i giocatori. Dal primo minuto sono andato a parlargli, era molto arrogante, tutti i giocatori hanno detto la stessa cosa, penso che non sia normale, entrambe le squadre si sono lamentate del modo in cui ha fischiato la partita. Può essere bravo o sbagliare, come noi giocatori, ma l'arroganza che ha avuto nella partita di oggi non può essere quella di un arbitro della semifinale di Copa America.

Brasile in finale contro Argentina o Colombia

Il Brasile sabato affronterà in finale l'Argentina o la Colombia, sarà senz'altro una partita durissima per i campioni in carica che potrebbero dar vita dopo 17 anni alla prima finale di Copa America con l'Argentina, che non vince il trofeo dal 1993.