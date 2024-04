video suggerito

Scamacca beffato da un’ammonizione in Atalanta-Fiorentina: squalificato, salta la finale con la Juve Gianluca Scamacca salterà la finale di Coppa Italia contro la Juventus per squalifica. L’attaccante dell’Atalanta era diffidato ed è stato ammonito dall’arbitro La Penna a dieci minuti dalla fine della semifinale con la Fiorentina. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La partita perfetta di Gianluca Scamacca rovinata da un'ammonizione dell'arbitro La Penna durante Atalanta-Fiorentina. L'attaccante della Dea infatti era diffidato e per questo salterà per squalifica la finale di Coppa Italia contro la Juventus all'Olimpico. Una beffa tremenda per il bomber della squadra bergamasca capace di prendersi la copertina della semifinale contro i toscani con un gol pazzesco in mezza rovesciata e un altro annullato nel primo tempo messo a segno in modo altrettanto spettacolare.

Il primo gol annullato poi a Scamacca.

L'ex centravanti del West Ham ha rifilato un pestone a Nico Gonzalez ed è stato ammonito dal direttore di gara La Penna al minuto 80. Praticamente a dieci minuti dalla fine della sfida contro la Fiorentina è terminata la sua Coppa Italia. Scamacca sarebbe stato l'uomo più atteso all'Olimpico il prossimo 15 maggio contro la Juventus che in estate aveva provato a fiondarsi timidamente sul giocatore, così come l'Inter, prima di accettare la corte e l'ambizione dell'Atalanta che si è assicurata l'attaccante del presente e del futuro della Nazionale.

Il fallo di Scamacca su Nico Gonzalez a metà campo che gli è costato l'ammonizione.

La mezza rovesciata segnata nell'area di rigore della Fiorentina è stata un'autentica gemma. La ciliegina sulla torta a una prestazione fenomenale di Scamacca che però a fine partita ai microfoni di Sport Mediaset ha ringraziato anche i suoi compagni di squadra: "È stata una partita strepitosa da parte nostra e stasera siamo stati molto bravi – spiega – ci abbiamo creduto e abbiamo spinto fino alla fine". Nello specifico sul gol realizzato ha sottolineato: "Sono contento di aver aiutato la squadra ma sono gli altri che mi mettono nelle migliori condizioni: giocare con questa Atalanta è bellissimo".

La rovesciata pazzesca di Scamacca. (Foto Canale 5 SportMediaset).

Scamacca sarà dunque squalificato per la finale contro la Juventus ma di certo all'Olimpico sosterrà i suoi compagni di squadra per cercare di battere la Juventus di Allegri: "Penso che non ci sono favoriti in una finale, è una partita secca e ce la giocheremo – spiega ancora Scamacca che predica calma anche per l'Europa League – Godiamoci questo momento perché penso che quando inizi il campionato sogni di arrivare ad aprile-maggio a giocare queste partite". Sulla Nazionale e gli Europei non si scompone: "Ora penso solo all'Atalanta".