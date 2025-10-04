Perrone segna un gol assurdo in Atalanta-Como: convalidato dalla tecnologia, resta incredulo

Incredibile rete da parte del giocatore del Como, Maximo Perrone che – sbagliando un cross – si inventa un gol pazzesco: palla prima sul palo, poi sulla traversa e quindi fuori. Ma la tecnologia convalida tutto: sul rimbalzo aveva superato la linea della porta di Carnesecchi.

Folle inizio di derby lombardo per Atalanta-Como con i padroni di casa che vanno quasi subito a segno grazie a Samardzic a inizio match. Ma gli ospiti non ci stanno e la squadra di Fabregas si riversa appena può nella metà campo della Dea alla ricerca di un meritato pareggio che arriva qualche minuto dopo. Nella maniera più rocambolesca possibile. Al 18′ Maximo Perrone crossa ma sbaglia mira: la palla finisce sul palo più lontano, poi carambola sulla traversa e infine esce. Ma la Goal Technology non perdona: sul rimbalzo il pallone ha superato per un istante interamente la linea di porta venendo convalidata la rete dell'1-1.

La reazione di Perrone: incredulo se la ride con i compagni dopo l'ok della tecnologia

Un'azione assurda, che fa esplodere la gioia dei giocatori del Como ed evidenzia l'incredulità generale a quanto accaduto: Perrone, non crede a quanto sia appena riuscito a compiere e così, per primo esterrefatto per ciò che è accaduto, se la ride sotto i baffi con i propri compagni mentre Carnesecchi alza le mani al cielo, in segno di resa di fronte ad un colpo di pura casualità e fortuna. Ma alla fine è tutto regolare perché al polso dell'arbitro Zuferli è vibrato l'orologio al polso collegato a tecnologia del Gol-No Gol: e il fermo immagine finale conferma l'incredibile carambola vincente.

Il gol di Perrone a corollario di un primo tempo bellissimo tra Atalanta e Como

Il colpo di Perrone è stato folle quanto casuale, con il giocatore del Como che ha provato il traversone in area atalantina, beffando tutti, per primo lo stesso Carnesecchi comunque reattivo nel toccare il pallone quanto è bastato perché andasse sulla traversa e poi fuori. Ma sul primo rimbalzo, subito dopo aver colpito il palo più lontano la palla aveva attraversato per intero la linea di porta. Un momento incredibile per un primo tempo giocato a livelli altissimi da due squadre che hanno pensato solamente a segnare, preferendo la fase offensiva a quella difensiva alla ricerca dei tre punti.