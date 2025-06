video suggerito

Perisic non invecchia mai, a 36 anni è vicino al Barcellona: vuole giocare i Mondiali nel 2026 Flick ha richiesto al Barcellona di puntare su Perisic in questo mercato: si libera a parametro zero dal PSV e vuole giocare ancora la Champions League per arrivare pronto ai Mondiali.

A cura di Ada Cotugno

Ivan Perisic è pronto a tornare in una big del calcio europeo a 36 anni: il Barcellona ha deciso di scommettere su di lui nella prossima estate su indicazione precisa di Hansi Flick che con lui ha vinto la Champions League al Bayern Monaco nel 2020. Un rapporto che ha radici profonde e fatto di stima reciproca, tanto che l'allenatore vorrebbe lui come rinforzo per i catalani nonostante non sia più giovanissimo. Il croato avrà l'occasione di giocare ancora la Champions League e di riscattarsi dopo la brutta eliminazione di questa edizione agli ottavi di finale contro l'Arsenal.

Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo il Barça spinge per averlo subito, soprattutto perché il centrocampista arriverebbe a parametro zero e con un ingaggio non elevato, in linea con le possibilità della società. La priorità di Perisic è quella di continuare a giocare ai massimi livelli per poter essere convocato ai Mondiali 2026 e l'approdo al Barcellona lo aiuterebbe a restare in alto almeno per un'ultima stagione.

Il Barcellona punta su Perisic

La carriera del croato è tutt'altro che finita e a 36 anni fa ancora gola alle big del calcio europeo. Niente ritiro in Arabia Saudita o Stati Uniti, Perisic vuole restare nel vivo dell'azione e giocarsi le sue carte per partecipare ai prossimi Mondiali: il Barcellona punta tutto su di lui e l'affare potrebbe chiudersi in fretta dato che si è liberato a zero dal PSV e non ha pretese di ingaggio troppo elevate. È stata una richiesta esplicita di Flick che ha lavorato con lui già nel 2020, quando il Bayern Monaco ha vinto la Champions League.

Più che un rinforzo è una garanzia, un profilo di esperienza da inserire in una squadra di giovani per alzare ancora di più il livello. Nell'ultima Champions giocata con gli olandesi ha eliminato la Juventus segnando due gol ed è pronto ad affrontare una nuova campagna europea da protagonista. L'obiettivo è quello di raggiungere la Coppa del Mondo al massimo della forma e il Barcellona è la piazza giusta dove coltivare questa ambizione.