video suggerito

Perisic l’immortale: a 36 anni ha eliminato la Juve dalla Champions, a settembre era senza squadra Ivan Perisic meno di sei mesi fa era senza squadra. Monza, Como e Genoa avevano pensato a lui. Il croato ha scelto il PSV e a 36 anni con due gol, uno all’andata e uno al ritorno, ha eliminato la Juventus in Champions League. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Alessio Morra

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ivan Perisic era uscito dai radar del grande calcio. Dopo un serissimo infortunio al ginocchio era tornato in patria, ma la scorsa estate dopo aver sciolto il contratto con l'Hadjuk Spalato era rimasto senza contratto. Monza, Genoa e Como ci avevano provato, lui ha detto sì al PSV Eindhoven e a 36 anni suonati con un gol all'andata e uno al ritorno ha contribuito al passaggio agli ottavi, i suoi gol di fatto sono costati l'eliminazione alla Juventus.

Il crociato rotto, l'addio improvviso all'Hadjuk

Una carriera straordinaria quella di ‘Ivan il terribile', che dopo aver lasciato l'Inter era passato al Tottenham. L'esperienza inglese nella carriera di Perisic non è stata straordinaria, un'annata particolare, cambio di allenatore, però alla fine il primo anno è stato sufficiente, all'inizio di quella seguente si rompe il crociato. Infortunio grave, a 34 anni superati, poteva sembrare l'inizio della fine, ma non è stato così. Anche se più d'uno ci aveva pensato. Torna in patria, all'Hadjuk, gioca poco, con Gattuso non si prende e a metà agosto scioglie il contratto. Uno di qua e uno di là.

Perisic resta senza squadra, dice no alla Serie A e firma con il PSV

Parole di fuoco verso il tecnico italiano, che non lo considerava più indispensabile. Perisic vuole continuare a giocare, resta senza contratto per un mesetto. Lo sonda il Como, poi il Genoa, ci prova anche il Monza, con insistenza. Dice no. Niente ritorno in Serie A. Passa al PSV Eindhoven. Lui felice dice di essere stato convinto dal progetto e dalla squadra che gioca in Champions, anche se lui è fuori lista e deve aspettare.

Leggi anche Perché le squadre eliminate dalla Champions non retrocedono più in Europa League

A 36 anni Ivan Perisic è sempre decisivo

Aspetta si rimette in forma e quando entra lista scende in campo contro la Juventus, a Torino segna un bel gol, ad Eindhoven ne realizza un altro, ancora più bello. Entrambi pesantissimi. L'ex interista che contribuisce all'eliminazione della Juve, ha fatto esaltare i social del mondo nerazzurro. Ma in realtà c'è molto di più. C'è la grandezza di un giocatore che a 36 anni (è nato a febbraio del 1989), è ancora decisivo, come spesso lo è stato nella sua carriera e che va a conquistare anche un primato.

Il record di Perisic in Champions

Perché Perisic è diventato il calciatore più ‘vecchio' a segnare in due partite di fila nella fase a eliminazione diretta, scippando il record a Cristiano Ronaldo. Ora la sua corsa continua, il PSV magari gli proporrà il rinnovo del contratto, che scade a giugno, e chissà che non si confermi negli ottavi contro Arsenal o Inter, e sarebbe un incredibile scherzo del destino.