Perché Vlahovic dopo l’arrivo di Spalletti alla Juventus ora potrebbe restare in bianconero

Dusan Vlahovic si è ripreso con forza la Juventus nonostante tutti pensassero a una stagione da separato in casa coi bianconeri. Con l’arrivo di Spalletti il rinnovo non è più da escludere.

Dusan Vlahovic che sbaglia un gol a un metro dalla linea della porta avversaria è ormai solo un lontano ricordo nell'ambiente Juve. Già, perché l'attaccante serbo in poche settimane è riuscito non solo a convincere il club a puntare ancora su di lui, ma l'ha fatto convincendo anche due allenatori: Igor Tudor e Luciano Spalletti. Anche quest'ultimo, così come il suo predecessore, hanno puntato forte su Vlahovic in attacco lasciando in panchina uno come David che in estate la Juventus aveva preso da svincolato battendo la concorrenza di tantissimi top club.

E pensare Comolli e la Juventus hanno fatto di tutto per cedere Vlahovic per via del suo ingaggio da 12 milioni l'anno, il doppio rispetto al tetto salariale imposto dal club per rientrare nei parametri economici fissati. Il contratto del serbo però non è stato rinnovato e scadrà il 30 giugno 2026 e il 1 febbraio può già accordarsi con un altro club. Cosa può cambiare ora con l'arrivo di Spalletti? Il tecnico con una frase ha fatto subito capire le sue intenzioni.

Vlahovic e Spalletti dopo la sfida di Champions con lo Sporting Lisbona.

Dal Mondiale per Club a oggi in tutte le competizioni i gol di Vlahovic sono 8 più un assist. Un rendimento che ha portato anche Spalletti, appena arrivato sulla panchina bianconera, a soffermarsi a parlare di lui: “Ho parlato con Dusan, sarebbe felicissimo di restare qua. Non si fa impensierire dal fatto che è in scadenza, vuole giocare a calcio e a Cremona ha dato una risposta splendida”. Ecco, proprio Spalletti potrebbe essere l'uomo in più per convincere in qualche modo la società a farlo restare.

Certo, anche l'allenatore toscano ha un contratto particolare con la Juve valido fino a fine stagione. Ma a seconda di cosa succederà alla sua Juventus è possibile che il club possa ascoltare lo stesso allenatore su eventuali richieste di mercato. Per ora resterà spettatore di ciò che accadrà tra il club e Vlahovic nonostante la sua frase ad effetto abbia già fatto tanto rumore. Secondo la Gazzetta dello Sport l'idea della Juventus potrebbe essere quella di stabilire un ingaggio con Vlahovic a 8 milioni a salire. Al serbo l'ultima decisione con Spalletti pronto a fare di lui il nuovo Osimhen.