Perché Theo Hernandez potrebbe andare in panchina in Milan-Genoa dopo il confronto con Fonseca Theo Hernandez potrebbe finire in panchina nella partita tra Milan e Genoa. La conferenza stampa di Paulo Fonseca farà luce sulla presenza in campo o meno del francese dal primo minuto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Milan-Genoa chiuderà la domenica di Serie A per il sedicesimo turno prima di Lazio-Inter in programma lunedì. Una partita per cui si prevede una grossa cornice di pubblico poiché ci saranno le celebrazioni per i 125 anni di storia del Milan. Una partita importante che si giocherà però in un clima piuttosto strano. Dopo la partita di Champions vinta dai rossoneri contro la Stella Rossa grazie a un gol di Abraham, Paulo Fonseca si è scagliato contro alcuni calciatori – senza mai citarli per nome – evidenziandone un atteggiamento sbagliato in campo.

Gli indiziati numero uno sembravano proprio Theo Hernandez e Calabria. Ma se il capitano dei rossoneri si è preoccupato di chiarire e smentire sui social alcuni voci che stavano uscendo nelle ore precedenti allo sfogo del proprio allenatore, sul francese c'è ancora un alone di mistero. Secondo Sky Sport il terzino potrebbe finire in panchina contro il Genoa. Subito dopo la partita con la Stella Rossa avrebbe anche avuto un confronto con Fonseca. Un chiarimento probabilmente. Ma allora perché potrebbe finire in panchina? È una mossa che potrebbe volere lo stesso allenatore.

Theo Hernandez con Fonseca in Champions.

Il giorno dopo la partita di Champions infatti, Theo è stato escluso dalle prove tattiche. Questo fa dunque pensare che il francese possa andare in panchina contro il Genoa nel giorno delle celebrazioni dei 125 anni di storia del Milan. Ma perché nonostante il confronto avuto con Fonseca? Questione di atteggiamento evidentemente, ma anche di dati e numeri drasticamente in calo. Theo non sembra attaccare più come lo scorso anno, appare spento così come sottolineato da Deschamps in Nations. E allora ecco che Fonseca ha pensato bene di rilanciarlo a suo modo.

Theo Hernandez potrebbe finire in panchina? La conferenza stampa di Fonseca chiarirà ogni dubbio

Per farlo vuole pungolarlo, stimolarlo, metterlo di fronte alla realtà dei fatti. Insomma, vuole forse dimostrare che il Milan può giocare anche senza di lui, un po' come accaduto con Leao qualche settimana fa prima della riesplosione totale del portoghese tornato a sorridere, segnare, correre ed essere più al centro del gioco. I sostituti di Theo potrebbero essere Terracciano e Jimenez, mentre la terza opzione è il dirottamento di Calabria sulla sinistra. Ma sarà Fonseca nella conferenza stampa di oggi a chiarire tutto e annunciare eventualmente i suoi provvedimenti. Sta di fatto che il Milan ha vinto in Champions ma non c'è stata soddisfazione, insomma, non c'è un clima non sereno.