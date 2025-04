video suggerito

Gullit durissimo sul Milan, racconta cosa ha visto durante la partita col Genoa: “È stato orribile” Ruud Gullit è stato durissimo sulle condizioni del Milan attuale. L’ex campione rossonero spiega le sue sensazioni dopo averlo visto giocare da vicino contro il Genoa: “È stato orribile”. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Fabrizio Rinelli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Milan sarà impegnato stasera per la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l'Inter nel derby. Una sfida fondamentale per la stagione della squadra di Sergio Conceicao il quale sogna il bis dopo il successo di inizio anno in Supercoppa Italiana. Il momento del Milan però non è dei migliori e la sconfitta in campionato contro l'Atalanta ha allontanato ulteriormente i rossoneri dalla zona Europa. Una condizione che non soddisfa una bandiera del Milan come Ruud Gullit il quale, intervistato da La Gazzetta dello Sport, rende noto il suo punto di vista senza filtri.

Gullit era presente insieme ad altri protagonisti del Milan del passato diventato grande con Sivlio Berlusconi presidente in occasione delle celebrazioni per i 125 anni di storia del club. In quell'occasione a San Siro si giocava Milan-Genoa e dalle tribune dello stadio proprio l'olandese dopo aver assistito alla partita ha spiegato: "Sono stato lì prima di Natale per la partita col Genoa ed è stato orribile, orribile – ha spiegato in maniera molto chiara Gullit -. Questo Milan è irriconoscibile. I tifosi vogliono continuità, non una bella partita e poi tante difficoltà".

Ruud Gullit ai margini dei Laureus Awards a Madrid.

Gullit non si spiega come sia stato possibile per il Milan arrivare a questo punto: "Se il Milan vuole salvare la stagione deve vincere la Coppa Italia – spiega -. Perché è un trofeo e perché apre le porte dell’Europa League, che al momento sono chiuse. Lo so che parlando di titoli quest’anno è arrivata la Supercoppa Italiana ma quella è stata una sorpresa e non dico che sia già stata dimenticata, ma è isolata, è un ricordo". E aggiunge: "I tifosi non sono felici, non sono contenti del gioco della squadra. Un po’ come succede al Chelsea ,un altro club al quale sono affezionato".

Leggi anche Carragher svela cosa ha fatto il Milan in spogliatoio dopo la sconfitta col Liverpool a Istanbul

Gullit a San Siro prima della partita col Genoa.

Le parole di Gullit sul Milan attuale

Gullit mette soprattutto in evidenza la parola dna: "I tifosi si chiedono cosa stia succedendo – aggiunge ancora -. Il Milan ha avuto un colpo di fortuna a vincere la Supercoppa, nessuno se l’aspettava. Quel successo poteva essere una base sulla quale costruire qualcosa ma non è stato così. Il Milan deve andare in Champions altrimenti non si può parlare di una buona stagione. Quello è il palcoscenico del Milan". E chiude: "Il milanista fatica ad accettare questa realtà, non la riconosce, sarà fondamentale ritrovare la sua assenza".