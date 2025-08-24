Perché stanno sparendo le foto profilo di alcuni calciatori, la nuova moda dell’immagine tutta nera

Perché al posto delle foto profilo di alcuni calciatori di primo piano adesso ci sono delle immagini tutte nere? Cosa sta succedendo.

Che sta succedendo sui social di alcuni calciatori di primo piano? Andando a scorrere i loro account su Instagram, al posto della foto profilo si trova un'immagine tutta nera: le foto dei giocatori, spesso con la maglia delle loro attuali squadre, sono state rimosse. Chi lo ha fatto e perchè? Questa ‘moda' non è altro che la maniera dei calciatori in questione di esternare il proprio profondo malessere nella situazione in cui si trovano. Ovvero cercare in tutti i modi di forzare la propria cessione a un altro club, considerando chiusa senza alcuna possibilità di tornare indietro la loro attuale esperienza. Da Lookman a Kolo Muani, in mezzo a questi giocatori ‘in crisi di identità' c'è anche gente che interessa parecchio la nostra Serie A.

I calciatori senza più foto profilo sui social: cosa significa

Il caso di Ademola Lookman è davvero di scuola in tal senso: l'attaccante nigeriano ha da tempo l'accordo con l'Inter, che tuttavia non lo ha trovato con l'Atalanta. Lookman ha provato a puntare i piedi in tutti i modi, addirittura fuggendo all'estero senza dare più traccia di sé, ma il club orobico è stato irremovibile e al calciatore non è rimasto altro che tornare a Zingonia, dove si sta allenando individualmente, seguito da un preparatore atletico messo a disposizione dalla società. I tifosi bergamaschi hanno fatto capire che sarebbero anche disposti a perdonare la voglia di fuga del calciatore, ma con un avvertimento mandatogli con uno striscione esposto notte tempo: "La maglia va onorata. Un'altra cazzata non verrà giustificata".

Lo striscione dedicato dai tifosi dell’Atalanta a Lookman dopo il suo ritorno a Zingonia

Anche su Randal Kolo Muani si sa da tempo che l'attaccante francese vorrebbe tornare alla Juventus dopo il prestito della scorsa stagione, prolungatosi anche durante il Mondiale per Club, ma legittimamente il PSG proprietario del cartellino non vuole fare sconti rispetto al valore del calciatore, pagato poco meno di 100 milioni all'Eintrach Francoforte nel 2023. Se i bianconeri vogliono riportarlo a Torino, devono andare oltre i 50 milioni che hanno stanziato (10 di prestito oneroso più 40 per il riscatto). Si continua a trattare a oltranza, intanto il giocatore è diventato anche lui un pallino nero su Instagram.

Amri Richardson è alla Fiorentina da un anno, Pioli non lo vede titolare

Stessa mossa fatta da altri calciatori che stanno cercando in tutti i modi di cambiare aria, da Amir Richardson della Fiorentina a Nicolas Jackson del Chelsea, e ancora Yoanne Wissa del Brentford e Romain Favre del Bournemouth. Tutti senza più foto profilo sui social, tutti alla ricerca di un nuovo se stesso (e soprattutto di un nuovo contratto).