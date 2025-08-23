Il casting in attacco della Juve, Kolo Muani costa troppo: chi sono i quattro possibili sostituti

Il PSG alza le pretese per Kolo Muani, ma la Juventus ha già studiato il Piano B: da Zhegrova a Openda, quali sono i giocatori valutati dai bianconeri.

La Juventus deve riordinare le idee in questi ultimi giorni di calciomercato dove l'obiettivo principale sarà quella di trovare un nuovo attaccante per Tudor da affiancare a Jonathan David. Kolo Muani sembrava l'incastro perfetto ma nelle ultime ore le richieste del PSG sono lievitate rendendolo un obiettivo impossibile. Per questo motivo la dirigenza ha studiato un Piano B per coprirsi le spalle ed eventualmente piazzare il colpo nelle ultime battute di questa estate.

Secondo la Gazzetta dello Sport il francese resta in disparte, perché 60 milioni per lui sono troppi e non c'è margine di trattativa, ma i profili analizzati hanno tutti le sue stesse caratteristiche: non serve una punta classica, ma un giocatore più duttile in grado di ricoprire diversi ruoli nel corso della stagione.

Chi sono gli attaccanti cercati dalla Juve

La lista è abbastanza consistente e Comolli ha individuato quattro giocatori che potrebbero completare il reparto offensivo bianconero, l'ultimo tassello che manca per affrontare serenamente questa stagione. I profili sono tutti di spessore internazionale e la spesa non sarà di certo contenuta, soprattutto perché in panchina resta Dusan Vlahovic con il suo ingaggio pesante che non sarà centrale il questo progetto.

Nel Piano B è compreso il nome di Hojlund che però nelle ultime ore sembra sempre più vicino all'approdo al Napoli, oltre che quello di Openda che era già stato valutato in caso di addio di Nico Gonzalez. Tra le alternative più convincenti c'è Nicolas Jackson, considerato un esubero al Chelsea che però non fa sconti: il 2001 era già stato sondato e costerebbe intorno ai 50 milioni di euro. Infine c'è Zhegrova, per caratteristiche quello che più si avvicina ai desideri della Juve che ha già avviato i contatti con il Lille.